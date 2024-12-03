川普即將上台 美國經濟軟著陸恐變調

美國共和黨總統當選人川普明年1月20日走馬上任，由於共和黨取得壓倒性勝利，大幅改變了2025年的經濟前景，富達預期美國經濟基本情境將從「軟著陸」轉為「通膨回溫」，從一個以強勢成長支撐其他地區的經濟體，轉向著重國內發展的保護主義者。

富達國際舉行2025年投資展望說明會，亞洲經濟學家劉培乾表示，更多財政刺激支持成長的政策應會推高通膨，降低美國經濟衰退風險，但其他主要經濟體，特別是歐洲和中國大陸，將不得不應對美國貿易和產業政策的轉變，有可能削弱成長前景，並隨著外部需求放緩造成通膨下行壓力。

這些分歧將支持美國2025年的成長，但政府債務負擔上升是長期潛在問題。富達認為公共債務正在迅速達到上限，故高於目標的通膨可能成為解決債務可持續性問題最具成本效益的選擇。

擴張性的財政政策和大幅提高的關稅可能是川普上任後的核心政策。美國基於強勁的消費支出、穩健的私部門資產負債表、具韌性的勞動力市場等，降低整體經濟衰退風險，新政府可能制定的改革措施，預期將增加美國通膨從2025年第2季開始全面上升的機率。

若新政府推進其保護主義目標，備受討論的關稅稅率，目前預期對中國大陸最高徵收60%、對其他國家徵收20%，儘管協商後的結果可能較預期低，但關稅對明年經濟表現的影響仍相當大。

若聯準會為因應通膨衝擊轉向升息周期，美國將再次面臨經濟下滑風險。目前市場預期央行寬鬆周期的終端利率可能高於大選前，但富達預期寬鬆周期將在2025年持續，直到關稅和移民政策等任何重大變化或財政政策擴張更加清晰。