川普下月上任 和碩董事長童子賢：全球減碳將迎來意想不到的變化

2024年聯合國氣候峰會（COP29）上月在亞塞拜然巴庫召開並順利落幕，其中最重要的是通過依「巴黎協定」第6.4條建立的全球碳市場機制草案，然而影響全球減碳的美國缺席本次COP 29。和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢表示，川普背後有龐大面向的思考在誘導其政策，明年1月上任後將為全球減碳帶來想像不到的變化。

台師大永續管理與環境教育研究所今天主辦「COP 29後氣候變遷與企業永續趨勢分析論壇」，協助各界快速了解COP 29的西相關決議，以及對國家與企業的各層面影響。

和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢指出，氣候變遷是人類自工業革命以來的生產、消費等經濟活動累積而來的結果，而溫室氣體可能是21到22世紀影響人類文明最大的威脅，除了地球暖化也包含塑膠、保麗龍等環境汙染。

巴黎協定於2015年在聯合國氣候峰會中通過，我國在同年也訂定「溫室氣體減量及管理法」，2023年1月正式制定了「氣候變遷因應法」，其中規定各部門的減碳工作職掌，以及因應氣候變遷應該負起的責任，例如碳盤查、調適等工作。

童子賢指出，美國總統當選人川普之前在2017年宣布退出巴黎協定，這是當前世界的另一股潮流，經濟利益影響不同國家的思考方式，明年1月川普就任後，這個世界會有更多我們想像不到的變化，包含綠色能源、綠色消費等，也會影響許多企業的政策，這並非英雄主義在主導，而是其背後有龐大面向的思考在誘導，與美國經貿往來密切的台灣也將很多要調適和因應的地方，「是否會讓某國再度偉大不清楚，但讓某人再次偉大是肯定的」。