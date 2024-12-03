彭啓明：台灣積極減碳 3個月內提NDC新目標

日本提出2035年減碳60%。環境部長彭啓明今天說，台灣也在積極討論，希望未來2、3個月能提出新的國家自定貢獻（NDC）目標，會較原本2030年減碳24%加減1個百分點更有決心。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）11月24日達成最終協議，已開發國家同意在2035年前，每年至少提供3000億美元（約新台幣9.8兆元）協助開發中國家推動綠能轉型、因應氣候災難。

國立台灣師範大學永續管理與環境教育研究所今天舉辦「COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析」研討會，彭啓明應邀致詞。

彭啓明表示，原來對今年COP29沒有期待，但會中討論巴黎協定第6.4條好像有結果，就讓台灣在全球碳市場有了機會；環境部、外交部也會籌組小組，想辦法參與國際減碳，台灣能做的也要幫助國際。

彭啓明指出，日本上周宣布增強版國家自定貢獻（NDC 3.0），將於2035年減排60%、2040年減73%。這幾個月，台灣也很努力地由下而上、由上而下討論，要制定新的目標。

彭啓明說，應該在未來2、3個月內，台灣也會提出新的NDC，會較現在的2030年較2005年減少23%至25%更有決心，但這需要方法及策略；政府正在盤點各部會的旗鑑計畫，減1噸碳的成本可能要5000元，接下來需要用新的方法、創造公私協力。

彭啓明提到，目前第1桶金就是國發基金，由環境部申請100億綠色成長基金，去找到可以協助減碳的企業，幫助快速發展，希望可以幫助找出綠色成長的契機。

彭啓明並說，政府籌組永續長聯盟，中央、地方、國營事業合計71名永續長，要求政府機關也要碳盤查，不只是用水用電，而是排碳量要算清楚；未來採購、公共工程都要有綠色淨零的概念；過去半年很辛苦才有碳定價的機制，明年正式實施，相信未來減碳的速度會更快。

此外，彭啓明說，未來會公布關於綠領人才的薪資、學習歷程、好的企業有哪些、需要什麼樣的技能，環境部會提出報告，讓綠領人才有更明確的路徑。