台灣輸往俄羅斯管制商品再增品項 防流入軍事武器用途

經濟部公告「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，避免我國貨品涉入俄羅斯軍事武器用途。經濟部公告3項纖維素、1項工具機零件及1項電動機4日起也納入管制，出口廠商管理名單累計超過9千家，基隆關今天提醒業者注意，以免影響通關。

基隆關今天表示，俄烏戰事仍在交火，經濟部國際貿易署對戰略性高科技貨品（Strategic High-Tech Commodities，下稱SHTC）管制益趨嚴格，增訂以國際商品統一分類代碼（HS Code）6位碼稅則管控項目。

基隆關說，經濟部在去年12月26日，今年2月27日和5月30日，公告修正「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，實施出口管制，對於輸往俄羅斯、白俄羅斯管制貨物項目有增無減。今年11月5日又公告增加3項纖維素與1項工具機零件、1項電動機納入HS Code出口管制，明天生效。

基隆關近期發生多起出口至俄羅斯、白俄羅斯兩國貨物，因未申請SHTC輸出許可證遭退關，無法出口。

基隆關提醒業者，除了SHTC輸出管制清單內貨品，非清單項目但最終用途或最終使用者，有可能用於生產、發展核子、生化、飛彈等軍事武器用途者；依出口國政府規定，須取得我國核發國際進口證明書或其他相關保證文件的輸入貨品，以及國外買方是否屬SHTC出口實體管理名單或有異常交易情形者，都應檢附貿易署核發的輸出許可文件報關。

基隆關表示，SHTC出口實體管理名單已有9千多家廠商，管制貨品包含測試、檢驗、生產設備、軟硬體及技術、核能、特殊材料及設備、材料加工、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器及雷射、導航及航空電子、海事、火藥、晶圓設備、積體電路、車床等，業者可上貿易署網站（https://www.trade.gov.tw）查詢，如屬應證貨物，請先申辦輸出許可文件再行出口，以利通關並免受裁罰。