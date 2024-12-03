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自主減碳貢獻不落人後 我國NDC 3.0明年2月前推出

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部指出，明年1至2月就會提出我國的NDC 3.0目標。聯合報系資料照片
環境部指出，明年1至2月就會提出我國的NDC 3.0目標。聯合報系資料照片

2024年聯合國氣候峰會（COP 29）上月底在亞塞拜然巴庫落幕，雖然攸關各國NDC（國家自訂貢獻）3.0 （2035年目標） 的指引與如何納入全球盤點結果的決議未能通過，環境部表示，我國雖然非締約國，但目前正進行研議，目標明年1-2月將推出我國的NDC 3.0。

台師大永續管理與環境教育研究所今天主辦「COP 29後氣候變遷與企業永續趨勢分析論壇」，協助各界快速了解COP 29的西相關決議，以及對國家與企業的各層面影響。

依2023年COP 28 「The UAE Consensus」全球盤點GST結果顯示，為尋求填補2030碳排放差距，應於2025年達到全球排放峰值，並於2025年COP30大會9至12個月前提出新版2035年的NDC，並將全球盤點成果納入，呼籲2030年自化石燃料轉型，包含再生能源增至3倍、能效增至2倍等。

其中全球盤點成果包含2030年的碳排必須較2019年減少43%，2035年則減少60%，淨零排放則要在2050年達成，這些也是將全球升溫控制在1.5°C的關鍵。

主講人之一、環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，本次COP 29的NDC 3.0指引和全球盤點結果的決議並未通過，並延至2025年波昂會議與COP 30會議再討論。不過阿拉伯聯合大公國、巴西已正式提出；英國及日本則是政策宣示，我國目前正進行研議，目標明年1至2月就會提出我國的NDC 3.0。

蔡玲儀說，至於延續COP 28會議中對於再生能源提升至3倍、能源效率改善率提升至2倍的決議基礎 ，本次會議對於化石燃料轉型，或是提升儲能、電網改善等具體措施未進一步納入主決議文中，能源議題在本次會議被暫時弱化。

再生能源 化石 永續

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