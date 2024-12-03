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拚淨零碳排速度 內政部：全台累計逾1.3萬件綠建築

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
瑞光大樓2樓示意圖。內政部提供
瑞光大樓2樓示意圖。內政部提供

內政部3日舉行「淨零建築授證典禮暨論壇」，由政務次長董建宏授證表揚獲得最高等級的淨零建築及近零碳建築（第1⁺級）案例。董建宏強調，內政部將持續鼓勵業界積極發展淨零建築，並致力推動台灣向2050淨零排放目標邁進。

董建宏指出，內政部自推動綠建築標章以來，截至今年10月，全台已累積超過1萬3千件綠建築，帶來每年減少163萬噸二氧化碳排放的效益，相當於11萬公頃人造林所吸收的二氧化碳，未來仍繼續擴大淨零建築的應用，邁向淨零建築願景。

董建宏說，本次授證的「國泰人壽台中烏日大樓」及「瑞光大樓2」成功運用節能設計及零碳再生能源，分別獲得近零碳建築及淨零建築認證，為業界提供典範。

此外，內政部也透過建築研究所和國家住宅及都市更新中心，引導公部門積極進行建築能效提升，並推動新建住宅能效標示1級以上。

除了公部門的積極參與，民間企業也紛紛響應，完成建築能效評估與自主標示，董建宏指出，包括和泰興業、中國信託商業銀行等企業的建築物，均已獲得建築能效認證，顯示企業對淨零建築的支持與重視。

董建宏說，內政部重視與各界的交流，已於今年舉辦多場座談會與研討會，並將進一步參考國際經驗，制定有效的淨零建築評估機制，以確保居住安全與減少能效排放。

內政部3日舉辦淨零建築授證典禮暨論壇。內政部提供
內政部3日舉辦淨零建築授證典禮暨論壇。內政部提供

中國信託商業銀行 內政部

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