經長郭智輝出席TEL南部營運中心開幕 拋希望企業帶動調薪4%三議題

經濟部部長郭智輝今（3）日出席東京威力科創（TEL Taiwan）位於南科的「台南營運中心」開幕典禮致詞時，最後脫稿代賴清德總統轉達三大期許及祝福，首先希望東京威力科創能帶頭明年率先為員工加薪4%；其次是興建幼兒或托育中心，協助年輕人托育問題；最後能興建宿舍，讓員工無後顧之憂。

郭智輝強調，TEL為全亞洲第一大的半導體設備公司，自1996年在新竹成立台灣公司以來，持續在台投資及深耕，迄今28年來在台員工人數已經成長到1700人，於新竹、台中、台南、高雄都設有據點，對於TEL以實際行動支持台日合作發展半導體產業，代表政府表達感謝。

他接著說，這次TEL擴大在台布局，政府也在土地供應商鏈結提供服務，加速落實TEL投資計畫，這更是台日合作雙贏的最佳寫照，期望未來台灣TEL可以更全面與台灣產業連結，台灣有最先進的半導體製程及最完善的供應鏈體系，絕對是TEL提升營收的最佳選擇，當然，若公司盈餘有增加，也別忘了為員工加薪。

郭智輝說，全球科技產業不斷變革，台灣的半導體產業地位也更顯得重要，台灣政府近年來積極投入相關政策，也希望打造台灣成為半導體先進製程中心，以世界級半導體終端客戶，如台積電、日月光的設備需求，與國內外設備廠商合作，加速設備技術在台落地，共同完善台灣設備的供應鏈體系，為了強化台灣在全球半導體供應鏈中的地位，吸引海外附加價值業者來台投資，經濟部也會透過A-PLUS研究發展計畫，補助計畫支持外商在台設立研發與製造中心，並鼓勵國際級廠商與國內中小企業進行合作，解決在地採購需求。

最後郭智輝強調要脫稿一下，代表賴總統向在座各位企業家以及TEL公司宣布三項事情，第一是總統非常希望像TEL這麼棒的公司，明年可以為員工加薪4%以上，第二個是希望像TEL這麼好的公司，能夠為員工創造一個托育與育嬰中心在公司裡面，也就是說照顧貴公司年輕的夫婦，他們的小孩子出生以後，能夠與TEL共同成長，第三個是如果可以，請TEL為員工打造宿舍，這是總統請他跟東京威力科創公司表達的祝福與勉勵。