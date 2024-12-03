打造職場多元共融職場典範！PwC Taiwan 獲金展獎肯定

勞動部近日公布第22屆金展獎得獎名單，PwC Taiwan首度參賽即獲得職場共融組殊榮。PwC表示，該獎項由勞動部主辦，旨在表彰進用身心障礙員工的績優單位，並鼓勵企業營造友善融合的就業環境，PwC Taiwan將持續以「落實平權職場，看重障礙者專業能力」的理念，成為企業友善與多元的典範。

PwC 表示，公司持續為身心障礙人士提供多樣的職涯選擇，不受限於工作類型或職級，受雇職務涵蓋審計、稅務、行政及心理師等，從基層員工到高階主管皆有代表。今年更邀請視障心理師擔任長期合作夥伴，透過專業與生命故事分享，為同仁提供心理支持與啟發。

人資長林永智表示，PwC Taiwan以「人為本」為核心價值，持續透過進用機制、職場環境與職涯發展計畫，推動平等與包容的文化。結合活動與問卷調查，公司不斷提升文化意識，了解員工需求，並致力於打造具歸屬感的工作環境。

PwC 指出，每年都會規劃多樣活動，包括支持性別平權、尊重個別差異及關懷身心障礙者。包容與多元負責人簡汎亞強調，公司倡議同仁培養包容性的工作與領導技能，並持續推進文化意識與多元平等的職場思維，讓每一位同仁能發揮潛能，與公司共同成長。

簡汎亞在頒獎典禮上表示，金展獎是對公司努力的肯定，未來PwC Taiwan將繼續努力營造友善就業環境，落實多元與包容，並在平權職場的推動上邁出更多步伐。