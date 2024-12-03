川普2.0增添不確定性 富達：美國經濟最可能這樣發展

美國總統當選人川普上任前就大揮關稅大刀，讓全球經濟充滿不確定性。富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，面臨川普政府的政策不確定性，預期明年美國經濟最可能的情境是通膨回溫，至於中國大陸經濟最可能逐步回穩，但若因國內結構性問題與成熟國家經濟放緩導致成⾧趨緩、政治緊張情緒升溫（例如關稅問題），將導致經濟嚴重放緩。

富達國際今天舉行2025年投資展望，由富達國際基金經理Jochen Breuer、 富達國際亞洲經濟學家劉培乾、富達國際基金經理James Durance主講。富達國際認為，隨著美國大選結果底定、中國大陸推出新的刺激措施、以及地緣政治局勢轉變，全球經濟正處於一個轉折點，「通膨回溫」將成美國經濟基本情境，而世界各經濟體的成長、通膨和利率將朝截然不同的方向發展，投資人應採取不同的策略以掌握分歧下的收益契機。

針對明年的全球總體經濟情勢，劉培乾說，擴張性的財政政策和大幅提高的關稅可能是川普上任後的核心政策，而川普政府可能制定的改革措施，預期將增加美國通膨從2025年第二季開始全面上升的機率。若新政府推進其保護主義目標，目前預期對中國大陸最高徵收60%的關稅、對其他國家徵收20%，儘管協商後的結果可能較預期低，但關稅對明年經濟表現的影響仍相當大。

她說，若聯準會為因應通膨衝擊轉向升息週期，美國將再次面臨經濟下滑風險。目前市場預期央行寬鬆周期的終端利率可能高於大選前，但富達預期寬鬆周期明年將持續，直到關稅和移民政策等任何重大變化或財政政策擴張更加清晰。

中國大陸經濟方面，劉培乾指出，大陸中央政治局今年政策轉向，決心採取行動解決壓抑的內需問題，包括房地產業蕭條、地方政府債務負擔、股市低迷和消費者信心低落等。 若美國同時對企業最大的銷售市場徵收高額關稅，大陸能否實現所需的成長水準？根據過去經驗，陸企可能靈活應對美國加徵關稅政策，減輕對獲利的影響，但更關鍵的，仍是中國大陸支持經濟發展的宏觀穩定政策。

投資建議方面，富達國際基金經理 Jochen Breuer表示，提供優質股息的股票仍是投資人投資組合中的重要部分。歷史數據顯示，股息策略可在市場波動期間提供相對的下行保護，帶來具吸引力的長期總回報。股票收益投資人應關注透過嚴格評價框架降低風險的優質企業，同時可持續提供收益且收益不斷增長者。富達相對看好歐洲和全球其他地區上市的全球企業，與美國同行相比，這些企業的評價相對較低。

富達國際基金經理James Durance則針對固定收益投資表示，分歧的央行政策和信貸利差收緊，有利投資人採取不受限參考指標的全球固定收益投資策略來創造收益，亦即靈活搭配投資以各種貨幣計價的公司債和政府債，以及各種期限的投資等級債、非投資等級債、和新興市場債。在信貸市場中，富達相對看好歐洲，因其評價較美國更具吸引力。

從利率角度來看，美國公債高度不確定性溢價可能持續，故採取配置全球不同存續期的投資是首要。