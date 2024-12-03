驚傳職場霸凌 數發部：組成專案小組啟動調查

國民黨3日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件，對此數位發展部表示，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以「毋枉毋縱」原則進行調查。

國民黨今舉行記者會指出，數位部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，還強勢要提供點心，導致公務員為不違背法規而自掏腰包吸收埋單。呼籲行政院長卓榮泰盡快交出各部會霸凌調查報告。

數發部指出，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以「毋枉毋縱」原則進行調查。

數發部說明，在調查期間，以保護當事人原則，視受影響人員之實際需要，提供必要的心理輔導與支持；如經調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就調整，或依法規作必要的處置。