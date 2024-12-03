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2026年改燒天然氣 長春石化苗栗廠降載碳排放

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄認養石虎活動熱區苗29線。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄認養石虎活動熱區苗29線。記者范榮達／攝影

長春石油化學股份有公司苗栗廠燒煤汽電共生，將投資超過30億元，2026年起逐漸改燒天然氣，減少碳排放，苗栗市長余文忠大表歡迎，肯定善盡企業社會責任，有助改善空氣品質。

長春石化苗栗廠在苗29線旁，苗29線與台6線間大片山坡地是石虎活動熱區，苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄，楊天源特別提及長春石化在苗栗落腳60年，2000多名員工多數是苗栗鄉親，廠方投資超過30億元，將改燒天然氣，做為過渡綠能階段，降低碳排放。

楊天源說，天然氣管線工程目前進度接近9成，預計明年第4季可望系統試俥，2026年第一套燒天然氣發電運轉，如果順利沒有問題，第二套系統就會陸續啟動，長春石化苗栗廠全面改燒天然氣。

根據縣府環保局監測資料，長春石化苗栗廠近3年空氣汙染陳情案，2022年11件、2023年10件，今年至目前6件，10年內都沒有燃煤鍋爐超標紀錄，余文忠則表示歡迎長春石化苗栗廠改燒天然氣，降低對附近居民及空氣品衝擊。

至於長春石化苗栗廠今天簽署生態保育合作備忘錄，認養苗29線近3000公尺防護網，9條地下穿越水泥箱涵通道，維護、除草、清淤、巡護，且排除通道內障礙物，組成1隊至少10人協助辦理石虎棲地巡守，通報清除疑似違法獵具或遊蕩犬猫餵食器。

巡守範圍架設紅外線自動相機監測，若有發現石虎回報，縣府目前友善石虎農作面樣145公頃，其中14家、20公頃取得認證石虎標章，長春石化苗栗廠每年認購200份，以保存期間較長的稻米或文旦柚為優先。

苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄認養石虎活動熱區苗29線。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄認養石虎活動熱區苗29線。記者范榮達／攝影
苗29線是石虎熱區，縣政府設計9條地下穿越通道，監測到石虎通過。圖／苗栗縣政府提供
苗29線是石虎熱區，縣政府設計9條地下穿越通道，監測到石虎通過。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄認養石虎活動熱區苗29線。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐與苗栗廠長楊天源今天代表，簽署生態保育合作備忘錄認養石虎活動熱區苗29線。記者范榮達／攝影

天然氣 生態保育 石虎

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