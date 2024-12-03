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宏碁智醫布局馬來西亞 與當地醫院簽屬合作備忘錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁智醫（6857）獲得台灣經濟部產業發展署「創新醫療產品市場准入研發補助計畫」策略布局馬來西亞，並與當地醫院與專案夥伴簽屬合作MOU，積極導入眼科AI軟體，搭配甫獲馬來西亞醫療器材管理局（The Medical Device Authority, Ministry of Health Malaysia, MDA）核發的醫材許可證「免散瞳眼底照相機ARC-1000」，一同於當地推動糖尿病輔助AI醫材。

馬來西亞是西太平洋地區糖尿病患病率最高的國家，也是世界上糖尿病患病率最高的國家之一，平均每5個成人就會有1人患有糖尿病。宏碁智醫考量馬來西亞對於糖尿病患眼睛的照護挑戰，除了日前已於取證的「VeriSee DR AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體」與「VeriSee AMD AI 輔助年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體」眼科AI產品，近日更由「免散瞳眼底照相機 ARC-1000」再下一城，獲頒當地醫療許可證，能提供一站式眼科AI的軟硬整合解決方案。

宏碁智醫「深耕馬來西亞市場全方位智慧AI糖尿病患眼底照護平台推廣計畫」獲台灣「創新醫療產品市場准入研發補助計畫」，希望藉由導入相應AI產品，確保患者能得到高品質的醫療照護服務。目前，宏碁智醫已與馬國當地醫院診所進行合作並檢視臨床實際操作，已與檳城醫院簽訂MOU合作備忘錄，盼能藉此進行臨床效益評估與鏈結，從而建立AI醫材臨床應用案例，同時結合「免散瞳眼底照相機 ARC-1000」具全自動、方便攜帶及全自動快速對焦等功能，且其免散瞳的特色將能大幅提升民眾的篩檢意願，為插旗海外市場打好根基！

目前宏碁智醫已在全球超過13個市場進行當地取證與銷售，且已導入三百餘家醫療院所，希望此次能透過與馬來西亞的密集合作，使AI產品進入臨床應用，提高對眼科健康服務的普及度和可及性，減少因經濟或地理等限制；並從醫療診斷到大眾健康維護並能夠建立起遠距醫療創新服務模型，從而實現用AI推動國際醫療！

AI 糖尿病 馬來西亞

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