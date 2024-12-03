攸泰科技偕 TASA 及工研院 參加太空年會

攸泰科技（6928）參加首度移師至高雄舉辦的第二屆「臺灣太空國際年會」（TASTI 2024）。本次參展，攸泰科技不僅展示在衛星通訊設備及系統整合的領先技術，也以衛星設備製造暨系統整合商的角色，偕主辦方-國家太空中心（TASA）及工研院等單位，以提升臺灣衛星供應鏈在全球能見度為目的，贊助籌辦歡迎酒會為臺灣廠商促成國際交流場合，讓臺灣團隊的技術能量被世界看見，助力推動臺灣太空產業發展。同時，攸泰科技簡民智董事長更擔任太空科技論壇與談嘉賓，與各界菁英一同針對「衛星地面設備的發展趨勢與技術突破」主題進行交流；攸泰科技執行副總謝彥鵬亦首度領軍與團隊一同於太空年會展現技術創新。

本次年會以「Link the World through Space」為主題，聚焦於低軌通訊衛星技術對全球訊息交流的影響，活動內容涵蓋從衛星通訊、人工智慧應用、立方衛星到月球探索等多元議題，並將結合亞太遙測國際研討會（APRS）及國際衛星星系與編隊飛行研討會（IWSCFF）等國際學術研討，吸引了世界各地眾多專家學者和企業參與，分享太空科技領域的最新趨勢、研究成果、技術創新和商業實踐經驗。年會期間TASA展出包含福衛八號、複合式衛星通訊行動基站、光學酬載產業深耕計畫成果等精彩展品；攸泰科技則展示衛星地面站解決方案、低軌衛星通訊設備以及整合式衛星通訊系統的最新進展。

太空年會是臺灣太空領域最大規模的國際盛事，也是臺灣首個太空發展的整合平台。行政院已將太空產業納入六大核心戰略產業「國防及戰略產業」一環，賴清德總統也親自蒞臨太空年會開幕發表談話，顯見臺灣對太空產業的重視並寄予厚望，不僅為實踐臺灣衛星產業鏈百分之百臺灣研發與製造的目標，面對全球龐大的市場潛力即將到來，亦激勵相關衛星通訊供應鏈夥伴齊心齊力，共同打響臺灣名號、飛出國際。

攸泰科技致力實現「無所不在的連接」的願景，面對即將到來的衛星多元應用商機，執行副總謝彥鵬表示，「以『客戶導向』的服務思考、提前部署相關技術支援，是我們極為重視的部分。」本次將展出新一代的低軌衛星通訊陣列天線、GEO地球同步軌道衛星通訊系統，以及旗下自有品牌睿剛電訊附衛星通訊功能的平板PX501 以及無人機地面控制器Skyller。未來我們將持續深化地面衛星裝置，以提供國內最具競爭力的衛星通訊終端系統整合及量產動能。