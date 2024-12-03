多重資產主題 貼緊市場脈動

以多重資產、跨領域布局，掌握近期擴散漲勢和輪動機會。根據理柏統計，即使面對美國大選前後與聯準會政策等不確定因素影響，過去三個月各類美元混合型基金全數為正，且今年來繳出近一成到逾兩成不等的表現。

安聯投信指出，這樣市場環境有望延續至2025年；展望後市，明年元月上任的美國總統川普政策和市場對聯準會預期的變化，將持續牽動投資人情緒，回歸基本面，看到 AI需求保持強勁，成長動能甚至加速向科技之外的領域擴散。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美股屢創新高，但長期來看，美股指數與企業獲利趨勢具高度相關，以2024年全年預估來說，S&P500年度由下而上的美股企業獲利可望比2023年成長約9.3%，2025年更可望比2024年高出約14.8%，且過去十年以來，僅有2021與2018年同樣達到雙位數成長。