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大陸因應貿易戰 大中華基金表現可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一大中華中小基金報酬率（資料來源：晨星）
統一大中華中小基金報酬率（資料來源：晨星）

時序進入年底，川普2.0將是牽動全球市場最重要關鍵，川普力推AI加速發展，全球AI供應鏈的火熱趨勢不變；而中國大陸於12月將召開最高級別的經濟會議「中央經濟工作會議」，為因應川普貿易戰，有望再推出刺激方案。在此雙重影響下，著墨高成長科技股、又兼具中國大陸內需題材的大中華基金表現可期。

據晨星統計至10月底，統一大中華中小基金是短中長期績效常勝軍，一年、兩年、三年的報酬率，分別以66.12%、72.55%、17.27%居同類型冠軍。其中，三年不但維持正報酬，且遠優於同類型平均只有-27.32%的低迷表現；而五年更繳出122.71%的佳績。統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，統一大中華中小基金就是主打雙核心投資，透過主動選股，掌握大中華內需商機和全球科技供應鏈，為投資人追求超額報酬。

展望後市，陳意婷表示，AI第一階段的硬體布建告一段落，子領域的應用也開始有成效，資金有望從硬體轉向軟體股。AI的投資焦點也將從伺服器擴散到資料中心，連帶會帶動通訊和電力供應鏈的需求暢旺。

至於大中華內需題材，陳意婷認為，投資大中華市場要趨吉避凶，擇優布局新興消費產業的內需股，不但可外銷到海外，擁有出口增速利基，且不怕受到川普增加關稅衝擊的優勢。再者，目前市場對中國的房價預期不再大幅下降，消費刺激政策也開始發酵，民間消費信心復甦，有利經濟成長回溫。如果信心擴散到企業端，還可能進一步改善企業的獲利預期。且中國民間信貸需求回溫，投資意願增強，都是中長線內需經濟恢復的重要指標。

統一投信是主動式基金專家，過去三十年來，用卓越選股能力，讓眾多投資人的財富與日俱增，奠定了「好基金、好幸福」的企業形象。即日起，統一投信推出【全系列基金】定期定額&日日扣０手續續費，還加碼「統一大中華中小基金」等四檔精選基金網路單筆申購也免手續費的優惠活動。歲末年終之際，為資產配置汰弱留強正是時候，投資，你可以更主動！

川普

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