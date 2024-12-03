航運股還有戲？ 美東罷工、中東地緣政治等變數多

川普宣稱上任第一天就要加大對加拿大、墨西哥和中國大陸徵收高額關稅，引發市場巨震，高關稅宣言加速啟動航運拉貨潮，農曆年節前可望有一波拉貨小高峰、歐洲線擬漲價、美東罷工將在明年1月15日揭曉，倘若罷工成真，影響性將會在年後發酵，不排除年後在運價走高下，挹注航商第1季營運表現。

野村投信表示，由於投資全球航運股仍屬於單一產業，波動風險較全球一般股票型為高，且影響「運價」與「運量」的因素非常多，例如全球經貿狀況、川政2.0及氣候因素等，對於想參與航運股機會的投資人來說，除花時間研究挑選個股之外，另一個相對簡單的做法就是投資全球航運ETF，例如，00960追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數即納入全球三大航運的龍頭企業，一次網羅全球三大航運類別貨櫃、油輪及散裝龍頭企業，可達到分散風險並可參與航運股長期題材的投資商機，目前NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數本益比不到五倍，股價淨值比低於一的優勢，從價值面角度航運後市值得期待，投資人不妨視自身風險承受度，以單筆分批或定期定額布局參與航運股投資機會。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960） 經理人張怡琳表示，第4季是全球三大航運傳統旺季，今年更有機會延續至隔年1月農曆年前，主因在於目前貨櫃航運市場傳出供需吃緊、船舶調度困難，大型海運公司已陸續跟客戶通知12月1日起再調漲歐洲線的價格；達成臨時協議、暫停罷工的美東碼頭勞資談判，也將於2025年1月15日到期，這一輪勞資談判再度於11月15日暫停，目前狀態不明，屆時是否醞釀新一波罷工值得密切留意，若美東碼頭罷工再起，加上進入中國大陸農曆年節假下，罷工影響性將會在年後發酵，不排除年後在運價走高下，挹注航商第1季營運表現。

川普將於明年1月20日就職，這段時間也不斷針對將來政策構想在社群媒體上發表言論，關稅政策等議題料將再度成為焦點，不少美國企業為降低不確定性也已開始提前鋪貨/拉貨，有助於維持目前全球航運供不應求的情況，股價有撐。從消息面、營運面、基本面、評論面四大順風，顯示航運漲勢料將再起。就「消息面」而言，川普2.0導致提前拉貨潮，料重演2018貿易戰航運股漲勢，而「營運面」美國東岸罷工2.0醞釀中，若成真將重演2021缺工塞港走勢；此外，就「基本面」分析，2024實際獲利大幅成長、2025年股利成長可期，資金正簇擁航運股，另一方面，從「評價面」分析，巴菲特作為價值型投資者，更青睞具基本面和潛在回升機會的標的、目前全球航運龍頭股價本益比偏低，資金正移轉到航運產業，連巴菲特都來青睞。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，根據統計，近五年倘若在每年11月開始定期定額投資全球航運股一年、二年與三年，以NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例，平均表現分別達+24.28%、+46.59%與+52.58%，表現相當亮眼，且皆為正報酬， 主要呼應第4季航運旺季，加上自從疫情至今全球航運業多數期間呈現結構性供不應求情況，若以台灣加權航運類股指數為例，每股盈餘皆呈現正數、無虧損情況，基本面支持航運股股價在近五年呈現向上趨勢。

第4季是全球三大航運傳統旺季，加上若美東碼頭罷工若再起，且已進入華人農曆年節前可望有一波拉貨小高峰，目前貨櫃航運市場供需已吃緊、船舶調度困難更有機會延續至隔年1月農曆年前，料將擾亂目前航運供應動能，可望再度挹注貨櫃航運營收表現。而歐洲線合約價明年1月啟動，近期進入議約階段，航商為拉高合約價，近期紛紛喊漲運價，其中，遠東到歐洲現貨價格本週每FEU（40呎櫃）約4,100-4,200美元，12月中旬前則預估到6,000美元。在於川普將於明年1月20日就職，是否執行高關稅政策也攸關貨櫃運價走勢，若對大陸祭出選前喊出的60%，則恐引發拉貨潮，將更推升運價上漲，不少企業為降低不確定性也已開始提前鋪貨/拉貨，受惠今年運價較去年明顯上漲帶動，明年包括歐洲線、美國線的合約價，一定比今年高。這些均有助於維持目前全球航運供不應求的情況，進而挹注股價表現，全球航運龍頭及相關航運ETF也可望受到更多青睞。