2025通膨升溫及美元獨強 美國中小型股及企業債看多

法國巴黎銀行財富管理指出，美國大選後市場進入新格局，通貨膨脹升溫，美元走強 。共和黨全面執政預期帶來政策大轉向，包括財政刺激與減稅措施，短期提振美國經濟增長，但可能推升通膨壓力。

法國巴黎銀行指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）雖不太可能因選舉結果立即調整政策，但通膨風險上升可能推升最終利率。美國聯準會（Fed）在2025年可能每季降息一次，到9月暫停降息，並將最終利率預測調高至3.75%，主因是 2025 年底通膨可能回升。

法國巴黎銀行認為，與美國相比，歐洲央行（ECB）因通膨放緩進展順利，且面臨經濟動能下滑風險，可能採取更深度的降息，在 2025 年9月前降息五次，每次1碼（即0. 25個百分點），並將最終利率調降至2%。

美國通膨升溫，加上歐美利率政策分歧，擴大美元和歐元的利差，支撐美元走強。因此，法國巴黎銀行下調歐元兌美元的3個月及12個月目標，至1歐元兌1.06美元、1.02美元。

在資產配置方面，法國巴黎銀行認為，美股由中小型股領漲，特別受益於國內經濟振興及稅改政策；在監管放寬政策下，企業債環境改善，看好投資級債券；美元強勢，持續壓制新興市場資產表現。