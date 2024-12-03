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銅冶煉廠活動下降、產能減少 未來供需恐將嚴重失衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，根據中國汽車工業協會最新數據顯示，10月中國大陸汽車出口54.2萬輛，較去年同期成長11.1%。今年前十月累計出口485.5萬輛，較去年成長23.8%。其中，新能源車穩步成長，前十月中國大陸新能源汽車出口量達到105.8萬輛，較去年同期成長6.5%，顯示出中國大陸新能源汽車在海外市場的持續擴張能力。

此外，全球知名礦業公司－必和必拓集團預計，十年後全球銅礦供給缺口將達到1,000萬噸，這一缺口促使該公司計劃斥資至少110億美元建設全球最大的埃斯孔迪達Escondida銅礦場和規模較小的礦場。該公司向投資人表示，由於礦場老化導致該公司銅礦產量下降，因此計劃在未來10年內斥資107億至147億美元的資金，擴建或重啟該公司旗下數個銅礦場，以提高銅礦產量。

另外，根據衛星監測公司Earth-i的薩凡特（SAVANT）全球銅監測指數顯示，10月全球銅冶煉活動下滑，其中，中國大陸冶煉活動較上個月下降4.8%，這是自4月以來最大的降幅。除大陸外，北美地區的冶煉活動也有所下降，該地區不活躍指數上升11.9%，來到39.8%。

街口投信表示，隨著人工智慧電力需求飆升，美國能源基礎設施公司收益創歷史新高；預計美國主要公用事業公司將在未來五年內投入巨額資金升級電力線路和電網，以滿足電力需求旺盛的行業需求。過去幾週，已有9家美國公用事業公司將2025年開始的三年資本支出預測平均上調22%。

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