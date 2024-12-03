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中東衝突趨緩、OPEC+延後會議 市場調整供需展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，由於色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議使避險情緒降溫，布蘭特原油價格上週下跌超過3%，；美國墨西哥灣9月受到颶風影響而使原油產量下降至158萬桶/日，達到三年最低點，但德州產量微幅上漲至581萬桶/日的歷史新高，顯示美國石油供應量仍逐步提高。全球供應方面，利比亞國家石油公司報告原油與天然氣產能創新高達到158萬桶/日，而俄羅斯石油公司受制於稅收壓力延遲部分煉油廠現代化計劃。

OPEC+決定將12月1日的政策會議延後至12月5日，由於OPEC本季持續下調全球用油數量，使OPEC增產計畫受到壓力，有分析觀點認為OPEC可能延後增產計畫到2025年第1季，減產政策若持續，將有助於支持油價。投資人也關注美國下任總統川普提出將針對加拿大與墨西哥產品徵收關稅，由於從加拿大進口的原油占美國煉油來源的二至三，假若加拿大原油徵收關稅，預期將使美國國內燃油價格上漲並影響物價；然而加拿大原油有部分可能因為美國關稅而改為出口到亞洲國家，有助於增加區域供給，將有利於亞洲煉油廠獲利表現。

加拿大 原油價格 美國

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