中東衝突趨緩、OPEC+延後會議 市場調整供需展望

受到出國潮影響，過去銷售表現亮眼的精品，在百貨業中扮演的角色由過去的「火車頭」變為「拖油瓶」。有百貨業者更悲觀地認為，至少未來2到3年內，精品市場都好不起來。然而，Outlet卻大聲喊出「正價市場愈差，Outlet市場愈好」，為何出現兩樣情？

2024-12-03 10:00