2024房市代表字出爐 專家6字點出2025主力產品

台灣房屋集團趨勢中心舉辦「房市代表字」票選結果出爐，今年由「難」字摘下桂冠，共獲得4成5的民眾認同，獲選原因為「購屋難、貸款難，買房成家難上難」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣房屋每年舉辦「房市代表字」票選，今年已邁入第16年。

她表示，受新青安貸款挹注，去年至今年初，房市可謂遍地開花，不過央行在Q3祭出限貸令，自然人第二戶貸款限縮至五成且無寬限期，管制範圍更從六都擴大至全國，房市由熱轉冷，買氣急轉直下，提早入冬。

觀察近三年房市代表字，2022年為升，全球進入升息循環；2023年房價、物價、利息全面走揚，「漲」字二度成為年度代表字。來到2024年，全台房價續漲，央行祭出信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族更「難」成家。

另外，台灣房屋集團趨勢中心網路票選2024年十大房市新聞，6成民眾對「央行第七波信用管制擴及全台」議題最有感；其次是「房貸鬧錢荒」、「新青安嚴打投資客」。

張旭嵐表示，民眾最關切的三大議題，皆與房貸政策息息相關，貸款政策的變動將影響民眾的購屋能力，限貸令一日不鬆綁，換屋族、置產族寸步難行，第四季理監事會議央行是否再度投入變化球，也是影響明年房市的重點。

她表示，由於美國將啟動高關稅政策，帶動全球通膨環境持續，預料2025年房市仍處於「核貸嚴、成本高、估價低、交屋長」的難貸期。新青安仍是市場最暢行無阻的族群，交易將集中以自住、長期持有需求為主，產品則以「小而美、價精省」為主力。

另一方面，商用不動產不受這波限貸令影響，反而更吸引置產族目光，因此2025年房市「自住優先、商用看俏」。

台灣房屋房市代表字票選由台灣房屋經紀人員進行首輪票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再由民眾進行第二輪網路投票，選出十大「2024年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自10月25日至11月22日，本次調查共回收1,448份樣本。