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環團籲：中龍鋼鐵應減外銷 零碳轉型

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

環團昨於立法院召開記者會表示，台中電廠一期燃氣機組明後年將完工運轉，中火煤電災民將面對政府無法履行「增一拆一」承諾的政策跳票，要求中火汙染圈內的中龍鋼鐵等耗電三高產業，也應零碳轉型，尤其中龍鋼鐵應減少三成的鋼鐵外銷，減少褐色電力的使用與空汙排放。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳分析，近五年中龍鋼鐵就虧損三年，二○二三年的稅前淨損超過六十五億元、創新高，二○二三年中龍整體耗電量更超過廿五億度。然而經估算，中龍鋼鐵二○二三年間每耗用一度電力就會淨損二點六元，每一度耗電也會有一一三公克的廢棄物衍生，以及卅三公斤左右的空氣汙染物。

趙慧琳說，中龍鋼鐵近年產品出口超過三成，要求中龍鋼鐵淨零轉型的第一步，就是應在短期內具體減產平均高達三成的鋼鐵外銷市場，中止出口才能止血虧損。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，台灣雖打著能源轉型口號，但從中火二期燃氣機組計畫來看，留下六部燃煤機組作為緊急備援，根本未履行當時「增一拆一」的承諾，政府為高耗能及高汙染產業一再提供便宜的電，讓內部成本外部化，這都是用人民的健康來換。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，天然氣每度碳排仍達燃煤的百分之五十七，對空汙的影響仍不小，在環境涵容各種毒物與廢棄物的能力是如此有限的情況下，控制這些工業的總體規模有其必要。

環團也預告，「一二一五台中抗暖化反空汙氣候集會」訴求，包含「一比一」中火等量煤改氣、逐年刪減購煤預算、立院通過新版二○二八無煤中火主決議、中部縣市首長與議會支持二○二八無煤中火。

中火 廢棄物 環團

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