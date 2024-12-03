通膨有感 近8成生活壓力增

台灣金融研訓院昨天公布兩年一次的「台灣金融生活調查結果」，調查有三大發現，一是有六成六受訪者自信能夠識破並拒絕金融詐騙，二是民眾向金融機構借貸購屋或投資的比率增至百分之五十六點三；三是因為通膨增溫，將近八成的受訪者表示「支應生活」已不再輕鬆。

6成6自認不會被詐騙

這份調查指出，金融詐騙猖獗，百分之六十六的受訪者自信能夠識破並拒絕金融詐騙，而相較於二○二二年詐騙電話要打三點五次就成功，這次發現打六點二次才成功。不過，刑事局或金管會所公布的警示帳戶或詐騙金額、受害人數仍然有增無減，金融研訓院院長高一誠指出，這代表後續仍有百分之卅四的空間有待努力。

至於民眾向金融機構借貸購屋或投資的比率，則從上次調查的百分之四十三點六大幅提升至百分之五十六點三，顯示購屋和投資熱潮持續上升；第三則是因通膨加劇，許多人感受到生活支出的負擔從「非常容易」變化至「中等」，百分之七十九的受訪者表示「支應生活」已不再輕鬆，相較於上次調查比率明顯上升。

國人金融生活調查揭密 製表／朱漢崙

借不到錢族群 借貸更不易

而當民眾有緊急籌款的需求時會怎麼做？研訓院以一周內籌到十萬元進行調查，結果發現向銀行貸款比率提升至百分之十三點四，變賣股票也增至百分之十三點七。值得注意的是，向融資公司、地下錢莊借貸從二○二二年調查占比百分之○點四增逾一倍至百分之○點九九七，保單借款的比率也增至百分之七點三八一。

此外，無法獲得任何形式借貸的比率，較上次調查成長百分之八點五，研訓院指出，借貸管道有點呈現兩極化的表現，借不到的錢的族群更難借到錢，可能是銀行審核趨嚴或資金都跑向購屋和投資導致借不到錢，未來仍須持續觀察。

整體來看，另一個引人矚目的調查結果是疫情結束後人際連結大降，導致財務弱勢者更不易取得親友的財務支持，籌資時只能自立自強。其中，需要他人支援（可透過人脈借到錢）的部分，比上次調查降低百分之廿四，人際連結程度也從百分之六十八點七降至四十七點九，而這也反映在需要緊急籌資時，透過家庭或朋友，或公司預支薪水方式管道占比，從百分之卅九點八降至卅三點九二八。

財務脆弱 對風險認知不足

這次調查也對財務脆弱者增加其韌性進行調查和尋求改善之道，並發現財務脆弱者有共同的行為迷思，包括快速致富的迷思與無視風險、對正規金融體系的不信任與脫離、買保險是社交而非金融行為、資訊來源的片面與過度自信，主要和資訊多來自同溫層，或是社群網紅等有關。

調查也顯示，財務脆弱者面對債務時，只能尋求親友及非正規金融，共同困難包括金融機構的審核流程繁瑣、金融機構對收入證明要求過於嚴苛、信用條件不佳被拒絕、人情借款方便等四大問題。

至於要如何改善財脆者處境，金融研訓院認為，主管機關應要求網紅有專業證照、規範新興金融交易平台和強化資訊揭露、結合社會資源來強化打擊金融投資詐騙，而金融產業則不應過度強調銷售，強化員工面對弱勢客戶的理解及諮詢輔導能力。