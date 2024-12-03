提前備貨 台陸韓11月PMI轉強

美國總統當選人川普未上任就預告將發動關稅戰，引爆廠商的備貨潮。台灣、中國大陸、南韓等亞洲主要國家昨天公布十一月的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），指數都重新站回五十的榮枯線之上。國發會主委劉鏡清表示，各國都在增稅前趕著塞貨，預期台灣在今年底到明年初的外銷會好一些。

景氣擴張 台灣回升至51.4

中華經濟研究院昨天發布十一月台灣製造業ＰＭＩ，經季節調整後回升至五十一點四，是九月製造業ＰＭＩ轉為緊縮後，首次呈現擴張；財新／標普全球也公布，大陸十一月製造業ＰＭＩ升至五十一點五，為六月以來最高，也是連續第二個月呈現景氣擴張；南韓則ＰＭＩ升至五十點六，逆轉先前連兩個月下滑的走勢，也較十月的四十八點三大幅改善。

中經院院長連賢明表示，十一月ＰＭＩ指數回升，主因為部分業者因應川普經貿政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單呈現擴張，但地緣政治風險不確性仍高，製造業未來展望已連續第三個月呈現緊縮，情況並沒有改善，十一月該指數持續回跌○點四至四十七點九。

國發會﹕明年經濟下滑

劉鏡清昨出席一場論壇時則說，近期景氣變化相當可怕，大家在美國徵稅之前都趕著塞貨，台灣在今年底至明年初外銷會好一點，但明年全球經濟成長下滑機率高。他說，從上一波增稅來看，預估大陸這次應該會往全球布局，或往美國以外的地方塞貨，這對全球景氣會有影響；而台灣有很多科技大廠在墨西哥，很快就詢問墨西哥政府如何因應增稅，國發會將在這段期間整理資訊、研究後，和經濟部等相關部會，共同制定應對的決策。

出口復甦 大陸內需仍弱

對於大陸ＰＭＩ止跌回升，澳盛資深中國策略師刑兆鵬指出，大陸的復甦主要是由出口帶動，買家急著下訂單，但國內需求依然疲弱。大陸許多出口業者急著趕在美國和歐盟的關稅上路前，趕緊出貨至主要市場。南韓方面，標普全球市場財智經濟學家巴提說，這顯示南韓製造業營運環境重新改善，企業尤其受到國際需求支撐。

川普二點○的政策方向引發產業界憂慮，但和碩董事長童子賢則相對樂觀。他在一場論壇發表演講指出，許多國家都會受到新的挑戰，「只是短暫的四年干擾」，不會重塑新結構；川普的經濟政策是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，過去幾年全球產業從中國大陸移向越南、墨西哥等地，但如果美國關稅政策不要墨西哥、越南，恐怕「只能搬到火星去」。

童子賢認為，美國的國際貿易占國內生產毛額的總量不到兩成，換言之，美國的整體經濟八成是以內循環為主，所以美國其實難以撼動國際貿易秩序；美國要透過關稅手段重塑國際貿易秩序，已不是二戰後美國獨大的年代，會給各國帶來困擾，但不會有決定性的改變。

日本續弱 創8個月新低

相對於台灣、大陸和南韓的ＰＭＩ轉好，日本的製造業景氣則以八個月來最快速度萎縮，ＰＭＩ跌至四十九，為三月以來最低；印尼、馬來西亞等東南亞國家ＰＭＩ也走弱，顯示在川普即將重返白宮掌權之際，亞洲製造業未來面臨的全球貿易風險增加。