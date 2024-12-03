中經院：川普2.0 廠商觀望

中華經濟研究院昨（2）日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，從緊縮轉為擴張，指數微幅回升1.4。中經院長連賢明表示，PMI未見強勁反彈，景氣呈「多空交戰」，川普2.0將展開，廠商普遍保守、觀望。

連賢明表示，11月PMI指數回升，主因部分業者因應美國總統川普經貿政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單呈現擴張，然而地緣政治風險不確定性仍高，製造業未來展望已連三月呈緊縮，情況並未改善，可能還在「邊走邊看」。

連賢明分析，近來中國大陸經濟已改善，這與大陸推動刺激經濟政策有關，只是目前看來並未對台灣產業有太大正面影響，主因是台灣和大陸產業關聯性已下降，再加上川普日前宣布將對大陸進口商品加徵10%關稅，台廠現在愈來愈不會把大陸當作唯一生產基地。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，11月PMI和10月表現差不多，主因美國選前不確定雖減少，但如今風險增加，川普新政究竟帶來多大殺傷力有待觀察。