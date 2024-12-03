中經院：川普2.0 廠商觀望

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
中華經濟研究院2日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，從緊縮轉為擴張。聯合報系資料照
中華經濟研究院2日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，從緊縮轉為擴張。聯合報系資料照

中華經濟研究院昨（2）日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，從緊縮轉為擴張，指數微幅回升1.4。中經院長連賢明表示，PMI未見強勁反彈，景氣呈「多空交戰」，川普2.0將展開，廠商普遍保守、觀望。

連賢明表示，11月PMI指數回升，主因部分業者因應美國總統川普經貿政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單呈現擴張，然而地緣政治風險不確定性仍高，製造業未來展望已連三月呈緊縮，情況並未改善，可能還在「邊走邊看」。

連賢明分析，近來中國大陸經濟已改善，這與大陸推動刺激經濟政策有關，只是目前看來並未對台灣產業有太大正面影響，主因是台灣和大陸產業關聯性已下降，再加上川普日前宣布將對大陸進口商品加徵10%關稅，台廠現在愈來愈不會把大陸當作唯一生產基地。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，11月PMI和10月表現差不多，主因美國選前不確定雖減少，但如今風險增加，川普新政究竟帶來多大殺傷力有待觀察。

PMI 川普 美國

延伸閱讀

川普政策影響資金流 外資上周在亞股只買超「這兩國」

OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢

川普一上任就要對厝邊墨、加課25%關稅？吳嘉隆解析放狠話的言外之意

川普擬祭高關稅 金融業者：這二大外溢效果威力更大

相關新聞

中經院：川普2.0 廠商觀望

中華經濟研究院昨（2）日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，從緊縮轉為擴張，指數微幅回升1.4。中經...

截至10月底大賺6,240.8億元 新制勞退分紅上看4.9萬

勞工明(2025)年3月分紅將創高，隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金截至今年10月底大賺6,240...

環團：燒垃圾發電 仍有後路

經濟部近日修訂再生能源發展條例，將燒廢棄物發電（SRF和焚化爐）從再生能源發電設備中刪除。環團認為，這矯正多年錯誤，未來...

環團籲：中龍鋼鐵應減外銷 零碳轉型

環團昨於立法院召開記者會表示，台中電廠一期燃氣機組明後年將完工運轉，中火煤電災民將面對政府無法履行「增一拆一」承諾的政策...

數位經濟發展諮詢會今首開 聚焦AI相關議題

數位發展部2日召開首場「數位經濟發展諮詢會」，部長黃彥男指出，諮詢委員針對數位發展環境，以及人工智慧發展所需之資料、人才...

獨家／央行財報解密！外匯存底配置大量歐美等先進國家公債 占比逾94%

中央銀行財報解密。央行外匯存底配置大量歐美等先進國家公債，截至今年8月底，合計突破新台幣17兆元，占外匯存底的比重逾94...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。