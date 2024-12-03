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三大退休基金前十月大賺1.1兆元 手上還有1,690億銀彈

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
三大基金今年前十月收益創同期新高。（本報系資料）
三大基金今年前十月收益創同期新高。（本報系資料）

近期全球金融市場動盪，10月台股表現穩健，三大政府退休基金績效仍持盈保泰。今年累計前十月，勞動基金、國保基金及退撫基金合計收益數達1兆1,641億元，再創歷年同期新高，10月單月合計進帳358億元。

勞動基金運用局表示，因10月台股表現穩健推升收益，截至今年10月底，整體勞動基金規模為6兆8,813億元，評價後收益數為9,391億元，收益數再創歷年同期新高，收益率達14.96％，單月進帳209億元。

其中新制勞退基金運用規模為4兆5,106億元，收益數為6,240億元，收益率14.59%；舊制勞退基金運用規模為1兆469億元，收益數為1,578億元，收益率17.92%；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益數為1,490億元，收益率16.64%。

前十月政府主要退休基金收益表現
前十月政府主要退休基金收益表現

受衛福部委託管理之國保基金運用規模為6,098億元，收益數為813億元，收益率為16.01%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（2）日表示，勞動基金在11月中旬已撥款175億元給得標委外投信，進場布局台股；手上仍有已決標未撥款1,070億元，此外，勞動基金現還辦理450億元委外招標，尚未決標。

此外退撫基金手上仍有已決標未撥款170億元額度。換言之，目前至2024年底勞動基金及退撫基金合計最多有1,690億元可進場布局台股。

劉麗茹表示，因美國總統大選底定，台股在11月出現震盪走勢，全球金融市場漲跌互見，她預估11月勞動基金績效有望持平，甚至出現小賺。展望明年，她認為，影響市場變數增多，加上這兩年全球股市場處在高檔，宜審慎看待。

退撫基金截至今年10月底，規模為9,885億元，收益數為1,436億元，收益率為15.83%。國內投資金額為5,327億元，配置比率為53.9%；國外投資金額為4,557億元，配置比率為46.1%。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，美國大選結果揭曉，然新政府財政政策還須持續關注，加上地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性。

勞動基金 台股

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