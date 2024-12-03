截至10月底大賺6,240.8億元 新制勞退分紅上看4.9萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞工明(2025)年3月分紅將創高，隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金截至今年10月底大賺6,240.8億元，收益率14.59%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅逾4.9萬元。

去年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局今年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

今年因全球金融市場走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，3月月底收益數為3,331.1億元，收益率8.22%，5月底收益數攀升至4,119.3億元、收益率為9.97%；今年上年半收益大躍進，來到5,398.7億元、收益率12.96%。

今年前十月新制勞退基金大賺6,240.8億元，大幅超越去年全年收益數（4,785.6億元）。儘管川普2.0來臨，預期全球金融市場將呈震盪走勢，但已接近年底，只要12月守住收益表現，預期2025年3月勞工分紅可期。專家也建議，勞工若想參與明年3月大分紅，可以盡早自提，提好提滿。

勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配。

勞保 勞退基金

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