數位經濟發展諮詢會今首開 聚焦AI相關議題

數位發展部2日召開首場「數位經濟發展諮詢會」，部長黃彥男指出，諮詢委員針對數位發展環境，以及人工智慧發展所需之資料、人才、資金、法規等建議，透過此平台廣納相關專業人士的經驗以及建議，未來將會每年辦理兩場會議聚焦討論我國數位發展。

數發部指出，「數位經濟發展諮詢會」定位為「部層級」政策諮詢性質的任務編組，功能仿行政院智慧國家推動小組（DIGI+）民間諮詢委員會運作模式，期能採由下而上方式，廣納政策建言。

數發部說明架構方面，由黃彥男擔任召集人並由3位次長擔任副召集人，諮詢委員共計45名。2日召開首次委員會議，自明(2025)年起每年辦理2場次委員會議。

黃彥男指出，上任後數發部全員投入施政三箭「積極推動打詐、強化數位韌性、驅動數位經濟發展」，其中數位經濟是攸關未來臺灣發展的關鍵課題，發展數位經濟需要一條安全及快速的數位高速路網，更必須具有高度資安及韌性的功能，可提供政府各單位數位轉型所需的技術及工具，並讓所有的產業容易使用這條可信任數位經濟高速路網，發展新的數位經濟產業。

黃彥男表示，諮詢委員針對數位發展環境，以及人工智慧發展所需之資料、人才、資金、法規等建議，數發部都深表感謝，也會繼續努力。希望能夠充分利用此平臺廣納相關專業人士之洞見和經驗，共同營造我國數位發展的創新生態系。