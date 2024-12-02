獨家／央行財報解密！外匯存底配置大量歐美等先進國家公債 占比逾94%

中央銀行財報解密。央行外匯存底配置大量歐美等先進國家公債，截至今年8月底，合計突破新台幣17兆元，占外匯存底的比重逾94%。央行表示，外匯存底是以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，且多持有至到期。

統計至今年8月底，央行持有的外幣債券，包括收取孳息等以歐美等先進國家高信用評等政府公債為主的債券，約新台幣17兆3,872億元，以及以交易為目的美國公債約3億多元，共計17兆3,875億元。

資料指出，截至今年8月底，央行持有「按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動」，約5,438.45億美元，其中多為歐美先進國家高信用評等的政府公債；另外，「透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動」均為美國公債，金額僅977萬美元，合計5,438.54億美元，占8月底外匯存底5,790.58億美元的94%。

據悉，央行持有的歐美先進國家政府公債，均為持有至到期、所以不會反應在損益上；至於少部分的美國公債，每年底會評價一次，且會影響到央行的損益表現，但此部位占比非常少，主要是供央行外匯交易室同仁練習操盤之用。

立法院預算中心報告指出，據美國財政部公布之美國國際資本流動報告（TIC）顯示，日本及中國大陸今年以來持續減持美國公債75億美元及417億美元，但仍為前兩大主要持有國，後續拋售行為將影響價格下跌、流動性及該國匯率，應密切留意對我國的影響。

央行表示，因外匯存底絕大多數且長期投資在海外，且長期不會兌換成本國貨幣，因此按照中央銀行法規定，央行的海外投資不用避險，匯率變動也不會影響當年度損益。

今年以來，因新台幣兌美元匯率貶值，央行帳上累積評價利益，會列為「兌換差價準備」，未來出現評價損失時可用以沖抵；若當年度出現外匯兌換損失，則會列計在資產負債表的借方，稱為「遞延差價兌換損失」，同樣不會反應在損益表上。