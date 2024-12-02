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國發會向企業學習打造幸福職場 開放讓員工來「許願」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委劉鏡清來自產業界，也向企業學習。國發會2日表示，為打造幸福職場，國發會將再推新方案，讓同仁們來「許願」，蒐集同仁對於職場的期待與建議，透過徵選最適宜且具體可行的方案實施。

國發會指出，自今年6月份起，國發會推展多項幸福職場作為，其中包含每季評選全會績優同仁，並頒發獎金鼓勵；以及補助部門聚餐，增進部門同仁間情感聯繫；在各項打造幸福職場措施中，最受好評的是打造咖啡自助吧，現今辦公環境中，咖啡是多數人不可或缺的提神必備，國發會規劃了自助吧，除了每天無限量供應的咖啡外，也提供設備讓同仁自製拿鐵，更不定期提供零食點心，打造同仁休息充電的舒壓場域。

國發會表示，接下來將在原本的基礎上，再推動幸福職場進化方案，將籌設專案小組，開設幸福職場意見表達平台，讓同仁們來「許願」，蒐集同仁對於職場的期待與建議，透過徵選最適宜且具體可行的方案實施。期許透過幸福職場方案，全員一起共同持續打造幸福的工作環境，營造令人感到幸福的職場生活與氛圍。

國發會強調，推動幸福企業是現今優良企業的發展趨勢，目的是期望同仁在面對工作之餘，也能感受如身在家庭般的溫暖與氛圍，使員工能在和諧的環境下，快樂地工作且有幸福感，產生更佳的效率與效能，並增進團隊氣氛，進而營造整體幸福友善的職場環境。

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