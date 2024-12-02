11月PMI指數51.4轉為擴張 中經院：目前呈現多空交戰

中華經濟研究院2日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，指數微幅回升1.4，是自9月轉為緊縮後，首次呈現擴張。

中經院院長連賢明表示，11指數雖符合第4季旺季狀態，但出乎意外的是，PMI指數上升幅度相當有限，未見強勁反彈，目前呈現「多空交戰」情形，廠商普遍對未來六個月前景沒有非常樂觀，儘管美國總統大選已落幕，但川普2.0即將展開，廠商普遍呈現聽其言觀其行的保守、觀望、審慎與不確性的氛圍。

連賢明表示，11月PMI指數回升，主因部分業者因應美國總統川普經貿政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單呈現擴張，惟地緣政治風險不確性仍高，製造業未來展望已連續第三個月呈現緊縮，情況並沒有改善，11月該指數持續回跌0.4至47.9。

此外，連賢明還提到，近來中國大陸經濟已有改善，這跟他們推出的刺激政策有些關係，只是目前看起來並沒有對台灣產業有太大正面的影響，主因是台灣和中國大陸的產業關聯性已在下降，再加上川普日前宣布將對中國大陸進口商品再加徵10%關稅，台灣廠商現在愈來愈不會把中國大陸當作唯一的生產基地。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢指出，11月PMI和10月表現差不多，主因是美國選前的不確定雖減少了，但是現在則是「風險增加」，而所謂的風險，指的是川普未來要做的事，只是川普新政最後究竟會帶來的殺傷力有多強，則有待觀察，尤其是川普已宣布要對部分國家提高關稅，但目前評估應沒有那麼容易，畢竟不是川普說要做就做得成，因為很多法律問題需要解決。

此外，值得注意的還有，交通工具產業的情況相當不理想。中經院指出，歐美多家國際車廠傳出裁員計畫與下修財報等訊息，11月部分日產與豪華車亦傳出第3季財報不如預期。面臨油電車轉型、疫後高基期的修正與國產車組裝新制，交通工具產業的新增訂單指數大跌20.6至29.4，為2020年6月以來最快緊縮速度。

在台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，則是已連續25個月擴張，11月微幅攀升0.8至54.6。多數內需產業進入第4季旺季，未經季調之商業活動指數續揚1.4至55.2，連續第九個月擴張。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙提醒，11月NMI未來展望已連續第13個月擴張，但要注意房市降溫、股市回檔以及製造業資本支出與顧問服務需求仍相對保守，指數下跌0.9至50.6。