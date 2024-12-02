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波蘭太空總署與台灣太空中心簽MOU 促產學研合作

中央社／ 高雄2日電

台灣太空國際年會在高雄登場，波蘭太空總署副總裁魏爾辛斯基與會。他今天接受中央社訪問時表示，首度與台灣國家太空中心簽署合作備忘錄（MOU），以建立波蘭、台灣之間的合作框架，讓雙邊的企業、學術界能夠更緊密地合作。

2024年台灣太空國際年會開幕式今天在高雄登場，波蘭主題館由台灣波蘭商會（TAIPO）統籌，波蘭太空總署（POLSA）副總裁魏爾辛斯基（MichałWierciński）親自領軍與會，由數家廠商展示涵蓋衛星系統、製造、發射服務及衛星技術等多元領域的實力，突顯波蘭在太空科技領域的競爭力。

魏爾辛斯基接受中央社訪問時表示，這是波蘭首度參加台灣太空國際年會，但已不是第一次與台灣國家太空中心（TASA）見面，事實上，雙方今年在美國科羅拉多泉（Colorado Springs）舉行的太空研討會（Space Symposium）正式會晤，並同意簽署合作備忘錄，以建立波蘭、台灣之間的合作框架，讓雙邊的企業、學術界能夠更緊密地合作。

魏爾辛斯基表示，在太空領域，波蘭相對其他歐洲國家，算是新進者，波蘭2012年才加入歐洲太空總署，時至今天，波蘭有約70家太空企業，且主要是中小型公司，工程師非常有活力、具備創新思維，且正在尋找新市場。

魏爾辛斯基表示，波蘭太空總署相信，尋找非歐洲的合作夥伴是件好事，因為歐洲市場已經相對飽和，要讓波蘭太空新創、中小企業，與法國、德國等傳統太空列強的公司競爭，確實有難度，因此波蘭有意拓展合作觸角，探索更多可能性，而「台灣在我們的名單上」。

魏爾辛斯基指出，波蘭太空總署與台灣國家太空中心簽署合作備忘錄，是波蘭與台灣在太空領域合作的第一步，這將為企業合作奠定基礎，比如電信技術領域，或地球觀測太空服務、雲端數據服務，波蘭都有相關背景的企業可與台灣合作，波蘭太空總署也會支持企業與台灣展開交流。

魏爾辛斯基表示，台灣在衛星等製造技術方面相當先進，目前正在進行的火箭研製，也令人印象深刻，這些都是波蘭、台灣潛在的合作機會，而波蘭非常了解歐洲太空市場運作機制與生態，兩國可透過合作交流學習，創造雙贏。

太空 波蘭

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