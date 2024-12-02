最大太空盛會TASTI開幕 國科會吳誠文：台灣決心發展太空產業

台灣最大太空盛會「台灣太空國際年會(Taiwan international Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI」1在高雄展覽館登場，2日上午舉行開幕式，國科會主委吳誠文致詞時表示，賴清德總統宣示探索太空、擁抱海洋，這些目標都需要衛星科技協助，台灣有決心發展太空產業，透過年會與國際交流，期待讓台灣半導體、電機電子產業進入國際產業鏈。

國家太空中心指出，開幕式湧入500多人，知名的日本JAXA前太空人若田光一也在開幕式擔綱專題演說人，吸引許多專業人士、學子及太空迷到場。

第2屆TASTI由國科會指導、國家太空中心(TASA)主辦，整合重要產官學研組織，廣納包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，12月1至3日也有台灣首個專以太空產業為主題的「TASTI EXPO」，有58家太空企業與組織、3個國家城市形象館齊聚，總計92個展位，盛況空前。5天年會預計吸引2000人次與會，成為太空工程與科學界的一站式整合平台。

身兼TASA董事長的吳誠文主委在開幕致詞時表示，太空不僅是科學研究的重要領域，更已成為全球產業的核心動力之一；賴清德總統日前提出了五大信賴產業，標誌出衛星通訊的重要性，這不僅象徵太空科技在國家發展藍圖中的關鍵地位，也顯示政府對於推動太空發展的決心。他指出，台灣有非常強的半導體與電子科技，很樂意成為國際衛星產業的合作夥伴，貢獻產業能力，包含ICT硬體設計、地面站設計製造、終端手機設備等。

TASA主任吳宗信致詞時表示，感謝總統府、行政院、國科會支持太空領域發展，才促成今日台灣最大太空盛會。今年TASTI論壇與研討會的主題豐富多元，以近年討論度最高的衛星通訊為主軸，涵蓋太空事務、太空科技、太空產業、太空永續發展等層面，讓台灣的太空能與國際同步。

開幕式後緊接著由日本前太空人若田光一進行專題演說，曾5度上太空的他細數每趟太空任務，也分享在太空的生活樣態；演講後，索取簽名與合照的與會者大排長龍，太空人魅力可見一斑。

TASTI 2024由TASA邀請國際太空聯盟（IAF）、高雄市政府、工業技術研究院（ITRI）、台灣太空產業發展協會（TSIDA）、台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）、財團法人資訊工業策進會等重要產官學研界組織共同舉辦。結合「國際衛星星系與編隊飛行研討會(IWSCFF)」、 「國際太空探索研討會iCASE」、由台灣太空聯盟（TSU）號召辦理的「衛星科學工作坊（SSW）」，及台灣立方衛星國際任務創意大賽（TIMICC）；同時間場地更有國際光電工程學會（SPIE）主辦的「亞太遙測國際研討會(APRS)」，成為台灣最大太空盛會。

TASTI 2024 由中華電信（2412）、鴻海科技集團冠名贊助，美商諾斯洛普格拉曼國際亞洲服務股份有限公司台灣分公司獨家贊助晚宴。年會金級贊助企業包含緯創資通（3231）、宜特科技（3289）、莘茂複合材料、陽翼先進科技、貿聯國際、台灣新光保全（9925）、ispace, Inc.、凌群電腦（2453）、台灣羅德史瓦茲、臺灣產物保險（2832），銀級贊助企業包含台翔航太工業、創未來科技、原相科技（3227）、芳興科技、和碩聯合科技（4938），銅級贊助企業包含互宇向量、伸波通訊、台灣達利思。