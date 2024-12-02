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英國駐台代表：台英可成太空衛星產業超級盟友

中央社／ 台北2日電
台灣太空產業博覽會（TASTI EXPO）首座英國館2日開幕。左起為國家太空中心主任吳宗信、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）以及英國商業貿易部太空產業署署長Joshua Broom。圖／英國在台辦事處提供
台灣太空產業博覽會（TASTI EXPO）首座英國館2日開幕。左起為國家太空中心主任吳宗信、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）以及英國商業貿易部太空產業署署長Joshua Broom。圖／英國在台辦事處提供

台灣太空產業博覽會首座英國館今天開幕，英國在台辦事處代表鄧元翰表示，英國太空經濟蓬勃發展，而台灣半導體實力位居產業核心，英國和台灣可成為太空和衛星產業的超級盟友，在政策分享、產業成長和研發方面密切合作。

英國在台辦事處下午發布新聞稿指出，台灣太空產業博覽會（TASTI EXPO）首座英國館今天開幕，英國商業貿易部太空產業署與英國太空總署集結7家英國企業，以及英國最大的區域太空產業聚落Space SouthCentral組團來台參加，共同展示英國太空產業結合科技專業、研發與領導政策監管的綜合實力。

英國在台辦事處表示，英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）於開幕儀式中，特別向國家太空中心主任吳宗信及其團隊致意，感謝台灣太空和衛星社群給予此次英國產業代表團的大力支持。

鄧元翰致詞時說，英國太空經濟蓬勃發展，擁有知名的科學和科技能力、強大的人才資源與領先的衛星製造、營運實力，民間企業對英國太空產業的投資總額高達世界第二。

鄧元翰強調，而台灣以卓越的半導體實力位居產業核心，擁有引領下個世代通訊的絕佳地位，英國和台灣可以成為太空和衛星產業的超級盟友，在政策分享、產業成長和研發方面密切合作。

英國在台辦事處提及，透過台灣太空國際年會（TASTI）的舉行，英國在台辦事處3日也將與國家太空中心、台灣太空產業發展協會（TSIDA）以及台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）共同舉辦第一屆「台英太空產業圓桌會議」，聚焦英國企業在低軌衛星領域的專業，以及台灣資訊科技產業如何透過長期累積的實力，發展在太空生態系中頗具價值的衛星通訊元件和立方衛星製造。

英國在台辦事處說明，英國代表團各個成員也將分別在年會論壇發表主題演說，深入介紹英國太空產業早期投資、衛星系統和製造、發射服務、衛星服務和營運專業，以進一步開拓台英太空產業的合作契機。

太空 英國 衛星通訊

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