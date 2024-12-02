因應川普當選提早拉貨 11月製造業PMI升至51.4%

中華經濟研究院今天發布11月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，經季節調整後回升1.4個百分點至51.4%，是9月製造業PMI轉為緊縮後，首次呈現擴張，原因是部分業者憂心美國川普總統經貿政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單呈現擴張，惟地緣政治風險不確定性仍高，製造業對未來六個月展望指數回跌0.4個百分點至47.9%，連續三個月緊縮。

製造業PMI今年以來大都呈現擴張，但9月起因全球景氣未明顯回溫，廠商對未來景氣轉趨保留，加上美國總統大選h不確定因素，PMI 大跌4.4個百分點到49.2%，中斷連續4個月的擴張，10月小幅回升到50%持平狀態，11月再回升1.4個百分點至51.4%，轉為擴張。

中經院指出，PMI五項組成指標中，經季調之新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間下降，存貨則持續緊縮。其中季節調整後之新增訂單與生產指數皆呈現擴張加快走勢，二指數分別回升3.6與4.0個百分點至55.5%與 54.5%。

從產業別來看，美國川普總統的全面勝選，推升部分電子暨光學與電力暨機械設備產業之新增訂單呈現擴張。除了憂心關稅變化的提早拉貨，業者回報加速「分散製造與降低地緣政治風險」的中長期策略性拉貨動機也推升部分訂單，尤其是資本支出與半導體供應鏈的關鍵物料需求。

此外，因為許多國家進入降息循環、中國大陸一系列寬鬆刺激政策以及美國大選塵埃落定，鐵礦價格觸底回升，國際鋼廠報價也攀升，基礎原物料產業的新增訂單與生產指數分別攀升14.2與16.2個百分點至63.1%與57.1%，再度呈現擴張。

不過歐美多家國際車廠傳出裁員計畫與下修財報等訊息，11月部分日產與豪華車也傳出第三季財報不如預期。面臨油電車轉型、疫後高基期的修正與國產車組裝新制，交通工具產業之新增訂單指數大跌20.6個百分點至29.4%，是2020年6月以來最快緊縮速度。

中經院指出，儘管11月製造業訂單與生產指數皆較10月呈現擴張，但地緣政治風險等不確定性仍高，且終端需求仍未現明確中長期訊號，未來六個月展望指數已連續3個月緊縮，指數微幅回跌0.4個百分點至47.9%。

11月未經季節調整之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續25個月擴張，本月指數微幅攀升0.8個百分點至54.6%。未來六個月展望雖連續13個月擴張，惟指數續跌0.9個百分點至50.6%，是2023年11月以來最慢擴張速度。