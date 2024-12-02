台灣人工智慧實驗室推解決方案 爭取「可信任AI」商機

呼應賴總統推動人工智慧島的願景，政府機關逐步導入AI服務，數位發展部更提出5年期政府AI發展戰略計畫，推動自動化行政服務等目標。善用AI優化工作流程之餘，確保國民機敏資料不外洩也是公部門的重要課題。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）長期倡議可信任、負責任的AI解方，建立繁體中文語言模型，提供多項解決方案，入選政府共同供應契約平台服務採購項目，助力公部門在AI時代穩健前行，同時支持台灣人工智慧實驗室與台灣AI產業聯盟的發展。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，便利的AI技術確實可改善機關人力不足、業務負擔沉重等問題。然而，生成式AI工具若沒有瞭解境外平台使用的風險，缺乏完善的資安資料保護機制，意外讓AI偏見影響認知安全、洩漏組織營業秘密與個資的案例在全球也層出不窮。

2024年4月，網路安全公司UpGuard揭露，美國政府的主要AI承包商在雲端資料庫存放了約550GB的機密數據，且未設置適當的保護措施，以致於民眾可在網路上任意查看、存取，形成國安漏洞。主流通用大型語言模型也可以透過API或與其對話，建立相對的資料記憶。透過逆向工程，可回覆機密資料，包括使用者密碼、對話紀錄、簡報內容，對組織的資訊安全將是挑戰。

隨著生成式AI科技的突破，百工百業競相運用人工智慧技術加速組織效率。但一般市面上的主流模型，組織機構須將資料傳上雲端，增加機敏資料外流的風險。台灣人工智慧實驗室採用的聯邦式GPT技術，是組織內部專屬GPT，所有機密資料皆保留在組織內部。採專用模型、不共享資料，符合法規嚴謹產業的需求。

杜奕瑾比喻，公部門使用聯邦式GPT，就像擁有一位經驗豐富、記憶力超強的資深員工加入團隊，而不是使用外部國際派遣員工。這位專職員工組織歷練深厚，能力出眾、認真忠誠，全心全意待在組織內部，工作時不混合派遣員工，不會洩漏任何工作機密。

台灣人工智慧實驗室入選政府共同供應契約平台雲端服務的解決方案，包括FedGPT生成式可信任負責任AI解決方案、聯合學習平台、雅婷智慧ASR、雅婷智慧AI主播與TTS等產品，可做為內部訓練與生成影音內容等服務使用。