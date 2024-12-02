經長：整合醫療科技人才 台灣大健康產業登世界第一

經濟部長郭智輝今天表示，放眼全球80億人口，關注AI的不到2億人，但大家都希望長壽、健康、安全，凸顯健康醫療市場龐大，相信台灣只要充分整合具優勢的醫療產業、科技硬體人才，未來大健康產業一定登上世界第一。

宏碁集團創辦人施振榮也認為，台灣定位為創新矽島，重中之重正是健康醫療產業。

工商時報今天舉辦「台灣經濟關鍵的下一步-新政高峰論壇」，郭智輝與施振榮出席「全球布局下的企業轉型策略」高峰對談。

主持人詢問，美中貿易戰改變全球供應鏈版圖，如今美國總統當選人川普即將重返白宮，對未來局勢存在不確定性，台灣既要顧及美國需求，同時大市場仍在中國，經濟部投資貿易政策如何抉擇與平衡。

郭智輝表示，過去和現在時代有很大不同，尤其牽扯美中貿易戰，台灣需重新盤點哪些產業未來10年具競爭力，並重新定位。另一關鍵是，台灣產業不能只看國內市場，日前台積電前董事長劉德音在行政院經濟發展委員會委會分享台積電成功之道，也是在於一開始便定位市場在全球。

他指出，以目前來看，台灣半導體、AI贏過競爭對手，凸顯製造業速度、彈性強的特質。經濟部持續關注美中貿易變局，從產業優勢與機會、弱點與威脅中，協助產業找到一條好路，「無論你在哪落地生產，都幫你建立最適合發展的環境和條件」。

由於台灣市場小，需依賴出口和對外投資，外界憂心供應鏈在地化趨勢恐影響台灣產能和就業機會，發生「投資替代貿易」狀況。

「我認爲這個命題不存在」，郭智輝表示，近年台積電創辦人張忠謀不斷重申全球化已死，加上川普上任誓言要讓美國更偉大，可預見區域經濟學將重新被討論，而台灣優勢在科技，硬體製造很強，但軟體全球排名26，鄰國日韓都在前頭、甚至新加坡是第3名，「這是我接經濟部長後非常震驚的事情」。

因此他說，台灣必須強化軟體實力，這也是經濟部拋出4年內培養20萬應用人才原因，要打造台灣為軟體優勢國。

施振榮表示，台灣未來定位是創新矽島，矽文明和科技有關，過去台灣已幫3C為主的物質文明做出具體貢獻，下一步聚焦精神文明，重中之重是健康醫療產業。他也提出跨足資通訊、AI智慧醫療和醫療照護「新微笑曲線」概念。

郭智輝指出，目前全球AI應用第1名產業為醫療健康，第2名是教育和訓練，這對台灣來說，才是彌足珍貴的康莊大道。他也曾在某次會議和總統賴清德討論過，每年來台旅客有1000萬名，每人平均僅消費1350美元，若發展大健康產業，消費額將提升至約3萬美元，推升大健康成為10兆元產業。

他強調，選擇全球都關注的命題才是長久之路，他舉例，全球80億人口、關注AI的不到2億人，但大家都希望安全、長壽、健康，凸顯大健康市場龐大，值得台灣在有限人力、人才之下全力以赴。

他指出，台灣醫療產業在全球排名前3、科技業硬體方面則是全球第一，只要充分整合這2種人才，未來台灣大健康產業一定是世界第一，也可實現施振榮的「新微笑曲線」願景。

至於製造業，郭智輝表示，重點在於接近市場，因此要往外走，經濟部將協助企業增強競爭力、快速落地，落實境外關內，透過「以大帶小」方式，將中小企業整合成國家隊，以Formosa Select、Taiwan Select的台灣品牌形象拿訂單。