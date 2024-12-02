川普擬祭高關稅 金融業者：這二大外溢效果威力更大

不具名的金融業高層指出，被稱為「關稅人」的美國總統川普，其拉高關稅政策最厲害的不在關稅稅率本身，而在於向外擴散的「恫嚇」效果。其中川普日前揚言，金磚國家若削弱美元，祭100%關稅，這位高層認為，川普在外界看來雖然「瘋言瘋語」，但以關稅為武器，的確對外的很多擴散效果都是「對症下藥」。

例如，對金磚國家揚言要用更高的關稅來制裁，就是針對金磚國家過去一直發出的「削弱美元霸權地位的主張」，尤其人民幣一直躍躍欲試想要透過增加人民幣的貿易結算來挑戰美元霸權的地位，這也使川普更將頭號敵人瞄準中國。

這位高層分析，美國不但是世界多數國家最重要出口國，也是最大入超國，

而美元的國際準備貨幣地位的優勢，正來自於美國的全球貿易地位，如今川普提出高關稅政策，還可「一魚兩吃」發揮捍衛美元霸權的效果。

至於川普的恫嚇，到底可發揮多大的效果？這位高層分析，金磚共有九國包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗和阿拉伯聯合大公國，而土耳其、亞然拜然、馬來西亞亦都已申請加入，但這些國家彼此仍有不小的差異，因此，效果也有所不同。

高層分析，倘若是貧窮國家，影響有限，倘若是俄羅斯，由於現在俄國被美國制裁，已形同「被迫去美元化」，想用也用不到。中國雖然想以人民幣取而代之，但現在中國經濟低迷，面對關稅戰也必須動用龐大的貿易補貼，其財政赤字也會加劇。

至於印度，高層形容，印度向來是「牆頭草」，印度若沒有俄羅斯長期超級折扣的便宜原油，或是美國長期友善出口市場的雙重加持，經濟早就垮了，因此川普的發言，對印度將發揮一定的作用。

而對於墨西哥對外宣布已著手把中國非法進口的產品掃地出門，金融業高層也認為，這是除了關稅稅率本身更大的作用，直接打擊和中國有關的全球「洗產地」行為，如此一來，很多過去透過轉口貿易、直接投資，被刻意隱藏的和中國相關的美國出口金額及出超金額，將會現形。高層主管指出，尤其墨西哥為避免自己遭池魚之殃，出手掃蕩藉墨西哥洗產地的中國貨，算是向其他一帶一路國家、東南亞國家做出自保示範，這也顯示川普針對中國全球「洗產地」行為，已做出根本性的打擊和封鎖，比起直接對中國課徵60%關稅，威力更強。從川普正式對中國實施關稅和洗產地雙重打擊前的出口成長、全球運價成長、出貨搶貨潮、海運缺櫃情形，即看出效果。