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新制勞退基金前10月大賺6240億元 勞工平均分紅逾4.9萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動基金今公布最新運用績效。截至今年10月底，勞動基金規模達6兆8814億元，評價後收益數為9391億元，收益率14.96％。聯合報系資料照片
勞動基金今公布最新運用績效。截至今年10月底，勞動基金規模達6兆8814億元，評價後收益數為9391億元，收益率14.96％。聯合報系資料照片

根據勞動部公布最新勞動基金運用情形報告指出，今年前10月評價後收益數為9391億元，收益率14.96％，單月收為209億元。其中新制勞退基金截至10月底帳面獲利6240.8億元，收益率14.59%，若以新制勞退的有效帳戶1272萬戶估算，平均每位勞工分紅達4萬9000元，續寫新高。

根據勞動基金運用局統計，新制勞退基金運用規模為4兆5106億元，收益率14.59％；舊制勞退基金運用規模為1兆469億元，收益率17.92％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.64％；就保基金運用規模為1724億元，收益率3.42％；職保基運用規模為365億元，收益率1.40％；積欠工資墊償基金運用規模為194億元，收益率11.64％。

另受衛生福利部委託管理的國民年保險基運用規模為6099億元，收益率為16.01％；受農業部委託管理的農民退休基運用規模為193億元，收益率為18.56％。勞動基金加計受託管理之的國民年保險基及農民退休基金，總運用規模達7兆5105億元，截至10月底的評價後收為1兆236億元，收益率為15.05％。

勞金局表示，勞動基金以獲取長期穩健收保障工經濟生活為目標，各項投資運用透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一融市場波動對整體基收影響。就長期投資績效來看，整體動基近10年多平均收率為6.70％，國保基近10年多平均收率為7.24％，長期投資績效穩健。

台灣經濟研究院於11月7日也表示，展望2025年台灣經濟，雖然美國與中國兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，不過其他主要經濟體如歐洲及日本表現可望回溫，有利於台灣外銷出口表現，整體來看，全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，然受到基期較高影響，2025全年經濟成長幅度較2024年為低，預測2025年GDP成長率為3.15％。

勞動基金

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