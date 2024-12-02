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劉鏡清：洽談全球前5名育成中心來台 助新創接軌國際

中央社／ 台北2日電
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照／記者林伯東／攝影
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照／記者林伯東／攝影

國發會主委劉鏡清今天表示，國發會推動台灣創新創業雨林生態系發展，積極串連國際量能，包括跟日本大學洽談合作，也在洽談方案，盼吸引全球前5名的育成中心前來台灣，讓新創接受世界級培育、接軌國際。

工商時報今天舉行「台灣經濟關鍵的下一步 新政高峰論壇」。總統賴清德透過影片致詞時表示，台灣超過160萬家中小微企業對經濟發展功不可沒，政府明年將投入新台幣116億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過3大策略與3大配套，協助中小微企業升級轉型，全面提升經營體質。

行政院副院長鄭麗君致詞時表示，政府期待台灣經濟走向創新驅動成長，賴總統提出5大信賴產業，宣示發展下世代通訊技術，包含中低軌衛星等，提升軟硬體自主力，發展通訊衛星跟網路整合技術，資安跟無人機國家隊等也是重要項目，目標打造台灣成為可信賴的民主供應鏈。

劉鏡清今天以「國家大投資計畫」為題，發表專題演講。劉鏡清指出，推動創新創業雨林生態系，第一是建立生態系，包括各種主題式投資，提供數發部、環境部、文化部各有新台幣百億資金，經濟部目前也有200億資金，請各部會協助推動創新創業生態。

劉鏡清透露，台灣目前做機器人投資需大量資金，但如果是傳統創投作法，產業恐無法存活，另外也請國科會再申請另一個基金，讓首次投資金額較高，機器人產業可以有健全的發展。

此外，國發會也積極串連國際量能，劉鏡清指出，國發會已經在日本設立辦公室，目前國發基金已跟日本京都大學合作設立創投基金，希望串起雙方的創新創業生態系。明年國發會將到美國，希望拉入美國頂級育成中心到台灣，讓生態系更為活躍。

劉鏡清進一步解釋，近期正洽談方案，希望把全球前5名的育成中心拉到台灣，若成功的話，可以讓台灣新創團隊接受世界級培育，跟國際接軌。

劉鏡清指出，台灣積極推動東南亞、日本人才到台灣創業，目前台大已成立校友投資基金，希望以台大為核心，讓台大、交大與成大形成生態系，包含附近其他私立大學，加上企業創投（Corporate VentureCapital, CVC），增加投資量能，也強化大學課程，幫助被投資公司變得更強。

劉鏡清表示，目前也正跟美國許多大學的校友會洽談中，很多人希望回到台灣，「接觸下來反應很熱烈」，屆時有線上與線下管道同時進行，盼搭配子女就學等配套規劃，讓更多人才回來台灣。

國發會近期也規劃修法，大幅放寬攬才專法。劉鏡清指出，台灣最缺的就是技術勞工，很多外勞其實擔任主管，但法令目前要求這類勞工要住宿舍統一列管才行，會影響人才留台意願，也請勞動部重新檢討措施，盼望藉由修法留住外國人才。

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