吳誠文：推動火箭技術能力 發射場址明年3月揭曉

國科會主委吳誠文今天表示，現正積極修改太空3期計畫，推動通訊衛星、火箭發射與技術能力，近期也在進行火箭發射場址篩選，目前候選場址位於台東縣、屏東縣2地，最後結果預計明年3月公布。

2024年台灣太空國際年會開幕式今天在高雄登場，與會的吳誠文受訪表示，美國、日本、歐洲等太空科技強國，現在都想要與台灣合作，總統賴清德也已宣示，台灣要探索太空、擁抱海洋，如果沒有衛星科技，這些願景將難以實現。

吳誠文表示，國科會現在正積極修改太空3期計畫，要發展的不是只有遙測衛星、氣象衛星，將來連通訊衛星都要發展，並要建置自己的火箭發射與技術能力；國科會最近正在選擇國家火箭發射場址，目前選定的候選場址，是位於台東縣、屏東縣的2處基地，預計明年3月會有最後的結果。

吳誠文指出，台灣有非常強的半導體科技以及電子系統製造科技，這些廠商、產業非常強，台灣願意與全世界太空科技先進國家合作，願意成為衛星供應鏈重要合作夥伴，不只是半導體、IC設計，還有衛星硬體設計、地面站設備的製造，甚至終端手機將來連到衛星的設備，台灣都願意為全世界貢獻產業能力。

台灣第3期「國家太空科技發展長程計畫」，預計10年投入新台幣251億元、實施至2028年，國科會現已規劃將時程拉長到2031年，並預計加碼400億元經費，相關計畫修正案預計會在今年底之前確定，送至行政院。

發射場域方面，國科會今年8月27日依「發射場域土地選址設置營運管理補償及回饋辦法」規定，公告台東縣達仁鄉南田部落及屏東縣滿州鄉九棚村2處候選場址。