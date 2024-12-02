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演講面對AI挑戰 鄭麗君鼓勵創新發展

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院副院長鄭麗君2日致詞時表示，政府盼以政策鼓勵創新，讓企業能因應AI、數位與淨零轉型。（直播截圖）
行政院副院長鄭麗君2日致詞時表示，政府盼以政策鼓勵創新，讓企業能因應AI、數位與淨零轉型。（直播截圖）

「我們除了要當科技大國，更要作創新方案的淨輸出國！」行政院副院長鄭麗君2日出席「台灣經濟關鍵的下一步─新政高峰論壇‪」時表示，政府透過經濟發展委員會，還有經貿外交與對美專案小組，盼協助企業能有更多創造或創業的環境，用創意來面對數位、淨零轉型，還有AI帶來的國家發展挑戰。

盼發展兼顧公平

鄭麗君致詞時表示，行政院長卓榮泰上任後，組成經濟發展委員會，而2日的論壇也是一種擴大的顧問會議，盼能成為政府施政的依據。她強調，台灣去年人均GDP已達3.2萬美元、出口額4300億美元，已是全球第21大經濟體，主計總處近來也上修今年與明年GDP成長為4.27%與3.29%，政府才有機會編列史上最高預算，用來投資未來。

「台灣薪資雖成長，但平均薪資以下人口也增加！」鄭麗君指出，台灣面對地緣政治與供應鏈重組，雖然已經在民主供應鏈中的半導體與高科技有重要地位，但面對AI、淨零與數位轉型的挑戰，政府希望透過政策激發更多的創意，讓下一代有更多機會與希望，包括從基礎建設、5大信賴產業如IC設計、低軌衛星、新世代半導體的投資，並加強相關領域攬才與留才、同時兼顧社會公平。

創新方案淨輸出國

她表示，行政院也透過成立經濟外交工作小組，還有台美經濟專案小組，跨部會研商民主供應鏈的擴大與美國新的戰略關係。鄭麗君表示，政府仿效宏碁創辦人施振榮的「微笑曲線」，也設定了「智慧國家隊2.0」的新微笑曲線，盼提升創新研發能量與擴大應用服務，包括交通、醫療與農業，還有中小微企業多元振興方案，投資社福、教育與醫療，減輕家庭負擔。

「台灣要成為創新方案的淨輸出國！」鄭麗君表示，12月的經發會將討論6大區域計畫，希望透過產業與科學園區，擴充周邊生活圈、帶動內需產業發展與振興在地企業。

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