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無薪假減195人 玻璃製造業者停止實施400人

中央社／ 台北2日電
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。聯合報系資料照片
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。聯合報系資料照片

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，較11月中家數增加10家、人數減少195人。勞動部表示，主要是民生工業中有1家玻璃製造業者，因訂單回穩而停止實施，人數約400人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計298家，實施人數5296人；與11月18日公布實施家數計288家，實施人數5491人相比，此次家數增加10家、人數減少195人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱告訴中央社記者，這期在家數部分，主要都是小型廠家變動，整體增加10家；在人數部分，由於製造業民生工業中有一家玻璃製品業者，一次停止實施約400人，因此整體人數減少195人。

李怡萱說，該業者表示主要是因為訂單回穩，原申請實施期間到11月底結束後就不再實施，短期內暫無重新實施減班休息的規劃。

李怡萱提到，內需型產業變化不大，其中如運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等仍以花蓮地區申請家數較多，主因是今年震災、颱風接續影響；勞動部仍持續以專案方式協助。

李怡萱說，目前觀察，實施減班休息仍是個別事業單位的變動為主。

主管 住宿 勞動部

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