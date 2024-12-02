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新制勞退基金前十月大賺6240.8億元 平均勞工每人分紅逾4.9萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
新制勞退基金截至2024年10月底，大賺6,240.8億元。本報資料照片
新制勞退基金截至2024年10月底，大賺6,240.8億元。本報資料照片

勞工明(2025)年3月大分紅。隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金截至2024年10月底，大賺6,240.8億元，收益率14.59%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅攀升逾4.9萬元。

去(2023)年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

今年因全球金融市場走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，3月月底收益數為3,331.1億元，收益率8.22%，5月底收益數攀升至4,119.3億元、收益率為9.97%；今年上年半收益大躍進，來到5,398.7億元、收益率12.96%。

今年前10月新制勞退基金收益表現更上一層樓，大賺6,240.8億元，已經大幅超越去年全年收益數。儘管川普2.0來臨，預期全球金融市場將呈震盪走勢，但已接近年底，只要12月守住收益表現，預期2025年3月勞工分紅可期。專家也建議，勞工若想參與明年3月大分紅，可以盡早自提，提好提滿。

勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。

勞保 勞退基金

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