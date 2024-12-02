勞動基金賺大錢！今年前十月收益數9,391億元創高 收益率14.96％

勞動基金運用局2日發布勞動基最新績效。因10月台股表現穩健推升收益，截至今年10月底，整體勞動基金規模為6兆8,814億元，評價後收益數為9,391 億元，收益數再創歷年同期新高，收益率達14.96％，單月進帳209億元。

勞動基金運用局指出，其中，新制勞退基金運用規模為4兆5,106 億元，收益數為6,240.8億元，收率14.59％；舊制勞退基金運用規模為1兆469億元，收益數為1,578億元，收益率17.92％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益數為1,490.3億元，收率16.64％。

受衛生福利部委託管理之國民年保險基運用規模為6,099億元，收益數為813.9億元，收益率為16.01％。

就長期投資績效來看，整體動基近 10 年多（2014年至2024年10月）平均收率為6.70％，國保基近10年多（2014年至2024年10月）平均收率為 7.24％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，回顧10月融市場表現，美國9月零售銷售穩健，非農就業據及ISM非製造業指皆表現強勁，整體經濟據表現尚佳，惟美國大選前融市場情緒轉趨謹慎，且微軟及Meta表示AI資本支出成長可能會降低未來獲利能力，市場波動度加大。整體來看，10月除台股表現較穩健外，主要融市場修正回檔，表現相對疲弱。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，美國大選結果揭曉，然新政府的財政政策還須持續關注，加上地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性。