他成功預測川普將徵墨西哥關稅 點名越南要留心2026年

川普上任前夕對加墨兩國施壓，擬提高關稅，台灣電子大廠工廠遍布世界各地，下一個可能高風險國是誰？DIGITIMES分析師周延指出，墨西哥對美國順差金額排名第二，僅次於中國大陸，而第三名是越南，他認為越南或許2025年不是出頭鳥，但要留心2026年。

DIGITIMES11月中針對川普上台後的關稅政策進行深度分析，成功預測川普要對墨西哥調高關稅獲得關注，近期許多台廠紛紛徵詢他：該去哪裡可以分散風險？周延對此表示，可以根據不同產品毛利率判斷，部分台灣電子伺服器代工業者已前進越南，鴻海（2317）、神達（3706）就傳出預計越南生產伺服器規劃。

他指出，馬來西亞、泰國人均所得與人力素質均高於越南，毛利率相對高於筆電等消費性電子產品的伺服器，也有業者如緯穎（6669）、英業達（2356）等選擇布局。不過，無論在何處分散生產，分散無法集中生產都會增加生產成本，如何跟品牌客戶議價爭取成本分攤比重，也是台廠需要進一步學習的技巧。

周延提醒三件事：一、川普發動關稅是綜合考量，貿易順差只是第一考量，其他議題如非法移民及毒品也在內；二、不要成為「出頭鳥」，假設墨西哥2025年遭關稅制裁，順差降低，要注意越南可能2026年將晉級貿易順差國第二名；三、關稅議題將考驗業者全球布局機動性，高毛利率產品移動製造地彈性較高，低毛利率產品移動彈性低。

他預期，未來將加速EMS整併潮，許多中小型EMS廠才剛去越南或墨西哥設廠，若一建好就面臨關稅問題，因規模不大，沒能力再立刻去新地點設廠，出脫廠房被合併意願將增加，這也是對台灣有利的機會，可以考慮歐洲或東南亞的利基型EMS業者，如專業醫療器材製造廠等。

其次，台灣EMS短期最好做法是加速落地美國製造，比方鴻海隨即宣布擴大德州休士頓投資手筆，不過因是大資本做法，適合高單價高毛利率品項，反而蘋果供應鏈就不適合。

金寶（2312）是老牌EMS大廠，工廠遍布全球，8國設立超過16座工廠，且泰國跟巴西都還在擴建新廠中，2025年陸續量產，外界認為是川普2.0時代的受惠者，總經理陳威昌表示，還會跟金仁寶集團其他成員合作，搭配不同國家廠區「共同使用」，目前各公司總經理已坐下來談好協議，工廠產能以主人優先，其次是新單優先，若後續雙方又要追產能則共同合資擴廠。

目前金寶雖工廠多，陳威昌表示，前三季度營收中來自泰國製造高達50%，其次菲律賓20%，中國大陸第三大，其他還有墨西哥、巴西、美國產能，該數據會隨各產品淡旺季波動。

部分電子五哥將墨西哥廠做為主力伺服器製造據點，周延表示，伺服器集中單一國家的風險高，但分散到多廠區也意味管理成本增加，ODM跟客戶能否對此討價還價，將影響毛利率，一旦轉嫁不了，電子代工廠好不容易回升的毛利率恐將回到「毛三到四」。

周延指出，未來電子科技業勢必要面臨供應鏈隨時動態調整，機動性調整各國配比的問題，未來營運挑戰會更複雜。過去中國大陸製造輸美，現在則變成大陸到越南，再到墨西哥再銷美，物流成本大增，也被外界預期導致終端價格上漲帶來通膨，一旦價格到臨界點，將使需求下降。

根據2023年數據，各國對美國貿易順差排名，中國大陸排名第一，超過2,000億美元，墨西哥排第二超過千億美元，越南第三，同樣也超過千億美元，台灣名列對美貿易順差國第六至第七名，若墨西哥2025年遭課徵關稅，該國當年貿易順差金額會減少，若明年沒對越南動手，則越南對美國貿易順差金額有可能超越墨西哥變成第二名，台灣電子六哥都在越南設廠必須注意。

周延表示，單純就金額來看，墨西哥對美貿易順差金額太顯眼，成川普在意的點，但也必須理解，川普第一任執政時，就曾因其他議題提出要求，比方美墨邊境問題及毒品問題，故會不會被川普針對，是綜合性考量，墨西哥此次就因三項都中而被點名。