勞動市場淡季不淡 三成五企業擴編、平均月薪首破四萬

報復性徵才？！ 根據yes123求職網最新調查顯示，合計有高達96%的企業表示，在蛇年農曆年前「有徵才計畫」，高於去年的93.7%，以及前年的92.7%，是12年以來新高。其中又分成60.9%屬於「單純填補員工離職後的空缺」；其餘35.1%才算是要「擴編」，勞動市場呈現「淡季不淡」的榮景。

對其餘沒有徵才計畫的，又有2.6%的公司指出，目前「人事凍結，遇缺不補」；還有1.4%的企業坦言，其實是「正在進行人事精簡」。

調查顯示，平均來看，預計會釋出13個工作機會，多於去年的10.9個；另外還有74.2%的資方透露，在年前徵才計畫當中，可以接受求職者最晚「年後上班」。

至於企業最需求的人才，有71.8%鎖定，資歷在「1年以上至3年不到」的；接受「3年以上至6年不到」的，則佔了50.3%；接受「1年不到」的，也佔30.3%。

在可複選狀況下，主要職缺類型方面，仍以「基層員工」為主：74.8%屬於「內勤缺」，64.1%屬於「外勤缺」；其次才是「儲備幹部」(39.3%)，以及「基層主管」(24.6%)。

其他年前職缺，依序還有：23.3%為「工讀生」；21.8%是「派遣或約聘人員」；「兼職或外包人員」佔11.4%；「中高階主管」僅佔6.4%。

同時企業開出的「平均月薪」條件，繼2015年突破三萬元大關後，今年更首度突破四萬塊，達到40,622元，比起去年的39,115元，增加1,507元，漲幅為3.9%，並續創12年新高。

最後企業對於年前求職者，依舊是先看他(她)的「工作態度」，再看「工作能力」！同樣在可複選狀況下，最在乎的五大條件依序為：「責任感」(70.2%)、「抗壓性」(68.7%)、「穩定度」(66.3%)，以及「解決問題的能力」(53.9%)、「配合度」(51%)。

其餘企業在乎的條件，又分別是：「團隊合作精神」(42.9%)、「產業專業能力」(37.8%)、「學習意願」(28.8%)，以及「職場經歷」(23.3%)、「語言能力」(21.5%)。

如果以過去經驗來看，還有89.3%的公司會詢問「年前求職者」離職原因。而且在可複選狀況下，企業最常聽到回答的原因，依序是：「生(職)涯規劃」(81.8%)、「苦等升遷或換部門(職務)的機會」(52.2%)、「個性與工作屬性或企業文化不合」(44.1%)，以及「換工作以便照顧家人」(35.7%)、「單純職業倦怠」(31.8%)。

其他常聽到的跳槽理由，又分別為：「薪水不夠用或長期未調」(28.9%)、「擔心碰上企業年底裁員潮」(24%)、「工作影響身心健康狀況」(19.1%)，以及「工時或工作量的問題」(17.7%)、「不滿意年終獎金或分紅」(15.6%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業除了提早因應年後離職潮，過年前積極補缺的原因，首先與社會新鮮人有關，像是新人試用期過後，職場菜鳥辭職人數變多，企業端有望持續從「年中」徵人至「年終」。

同時隨著景氣復甦，帶動內外銷市場業績回溫，上半年持續因缺工而徵才的企業，招募力道仍保持到歲末，使勞動市場呈現「淡季不淡」的榮景。

上述「歲末跳槽意願與企業徵才調查」，是由yes123求職網於2024年11月13日到11月26日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上的求職會員，同時畢業或役畢(免役)，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。