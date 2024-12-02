美光聯電等有意入股泛官股售電公司 經部：洽談中

經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，媒體報導聯電、日月光、東和鋼鐵、美商美光等都表達參與興趣。經濟部表示，確實已有數間民股公司表達高度意願參與，其考量點多為本身有穩定綠電需求，但相關訊息仍在洽談中。

中鋼注資成立的「台灣智慧電能」登記資本額新台幣25億元，目前實收資本額1000萬元。據了解，民間企業參與意願高，因可優先購買綠電，中鋼已與綠電公司開始討論MOU範本，後續將同步提供有意入股企業，包含半導體封測大廠等，每一股東股份約1成，預計明年資金到位，股東可達10家。

股東底定同時，該公司即可正式展開綠電需求企業預登記作業。

媒體今天報導，原本依規畫，中鋼成立台灣智慧電能後，擬先邀請中華電信、高鐵、中油等有綠電需求的泛官股入股，但因朝野立委有意見，經濟部擬調整策略，預計明年初先邀民間企業入股，先建立成功商業模式後，泛官股再加入，最後才是國發基金及耀華玻璃加入。

市場傳出，包括有綠電需求的聯電、日月光、東和鋼鐵、美商美光等，都表達參與興趣。

經濟部表示，確實已有數間民股公司表達高度意願參與，其考量點多為本身有穩定的綠電需求，但相關訊息仍在洽談中，年底前若有進度會再與社會報告。