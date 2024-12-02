能源論壇明登場／永豐餘董座葉惠青：五路減碳 爭取優惠費率

永豐餘（1907）董事長葉惠青表示，減碳計畫必須符合氣候法及主管機關要求，特別是以2021年為基準年，並在2030年前達到42%的減碳目標，才能爭取碳費優惠費率。永豐餘減碳計畫不僅符合法令，還爭取最大化優惠，確保碳費負擔降至最低。

經濟日報明（3）日將舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，邀請政府首長、企業領袖共同探討如何掌握關鍵能源新技術，迎向永續淨零。葉惠青將出席專題座談擔任與談人，題目為「企業節能淨零的新路徑」。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電、工研院、永豐餘、凱基金控等協辦。

葉惠青表示，永豐餘會依法令要求，每年向主管機關提交減碳目標和路徑圖，確保按計畫執行，全力以最符合法令方式達成減碳目標。若能達成技術標竿，碳費將從每噸300元降至100元，若選擇國際減碳最高標準，還能進一步減至50元，享有更多優惠。

葉惠青說明，永豐餘減碳目標採取五大路徑，並已付諸實踐。第一是燃料替代，將高碳燃料如煤炭改為低碳燃料，目前已達到35%替代率；第二是生產效率提升，不僅是製程，還導入AI智慧生產系統與微電網技術減少碳排；第三是積極採用再生能源，降低碳足跡；第四是自然碳匯，透過濕地建設、森林管理等增加碳吸存，並配合環境部碳權方法學；第五是營運與碳排脫鉤，在營運成長同時，實現碳排放下降，使業務發展與減碳目標不衝突。

永豐餘減碳策略不僅依循法規，更是從理念到實踐的具體落實。葉惠青指出，公司將這五大路徑作為減碳計畫核心，並持續監控執行狀況，以符合嚴格法規要求。同時永豐餘減碳並非紙上談兵，而是務實推動，透過實踐來確保減碳成效。

他也談到永豐餘智慧微電網系統特色，包括該系統具備「契約容量降低」功能，通過降低電力需求來減少基本電費。以高雄久堂廠為例，該廠將契約容量降至低於原定水準，同時依賴智慧能源管理系統自動監控負載，避免超過限額。

其次系統使用「削峰填谷」策略，於夜間離峰期充電，在白天尖峰期釋放，藉此避開高峰用電，減少尖峰時段電費支出，同時減少與其他企業的用電競爭，達到節省成本。