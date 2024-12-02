泛官股售電公司掌握綠電需求 不會「高買低賣」

經濟部推動泛官股售電平台，引發在野立委質疑綠電「高買低賣」、成為第二個台電或錢坑。經濟部強調，泛官股公司是先評估出綠電需求，才會去購買相當數量的綠電，且加上民營公司參與，更不會產生「高買低賣」情況。

民眾黨立委張啓楷多次在立法院經濟委員會質詢經濟部，指該平台泛官股都是上市公司，要求刪掉「股東有義務依持股比例回購」規定，並應先整合訂單再擬具購買綠電數量，以避免泛官股平台最後吞下高價買進的綠電。

對此經濟部長郭智輝當時表示，原則上會刪除回購條例。事實上也是先掌握一定購買量後，再去買綠電；經濟部會全盤考量各種情況。

張啓楷質詢，這些泛官股都是上市公司，如果配合政策買到貴的綠電，是有背信疑慮；他要求，不能在合約中要求，買的綠電萬一賣不出，「股東有義務依持股比例回購」，這條買電義務條款要拿掉。

他表示，他不反對該平台買綠電，但不應買貴的綠電。現在就是綠電太貴，台積電（2330）也不買，所以經濟部成立這家公司幫忙買電，否則開發商要拿到銀行融資都很困難。但綠電仍是貴的，他認為該平台買的綠電價格不能比台積電貴。

張啓楷建議，平台應先整合訂單，再去買綠電，否則萬一買一堆價格高昂的綠電，最後又賣不出去。郭智輝當時表示，買回義務條款會刪掉，一定是有綠電需求才會供應，此原則與立委是相同的。