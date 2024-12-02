中鋼成立「台灣智慧電能」 泛官股售電公司 四家想入股

經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，據了解，其股東組成將策略調整，擬先邀請民間公司加入，先建立商業模式後再邀請泛官股公司加入。市場傳出，包括有綠電需求的聯電（2303）、日月光（3711）、東和鋼鐵（2006）、美商美光等，都表達參與興趣。

「泛官股事業售電平台」有「綠電好市多」之稱，經濟部希望由該平台統購分銷，購買3-1及3-2期風場一定比率後，再以少量、短年期方式賣出，提供產業購買彈性。一方面，中小型企業也可買到綠電，二方面由中鋼等信評良好企業出面購電，有助開發商取得融資，加速離岸風場開發。

目前，中鋼（2002）已成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，登記資本額25億元，實收資本額1,000萬元。另據了解，台灣智慧電能也已開始與離岸風電3-1期業者洽談購售電契約（CPPA）。

經濟部泛官股售電平台規劃 圖／經濟日報提供

依經濟部規劃，泛官股售電平台希望有八至十個股東參與，正在招兵買馬。據悉，半導體、石化、鋼鐵等企業有高度興趣參與投資，中鋼預計年底前將準備好MOU，有興趣的民間公司則須陸續各自通過董事會同意。

原本依規畫，中鋼成立台灣智慧電能後，擬先邀請中華電信、高鐵、中油等有綠電需求的泛官股入股，但因朝野立委有意見，經濟部擬調整策略，預計明年初先邀民間企業入股，先建立成功商業模式後，泛官股再加入，最後才是國發基金及耀華玻璃加入。

市場盛傳，聯電、日月光、東和鋼鐵，甚至美商美光等，有興趣加入台灣智慧電能。不過對此，經濟部相關人士不願進一步說明。

據悉，會想加入台灣智慧電能公司的民間企業，主要是本身也有相當綠電需求，成為股東後有優先承購權利，亦可參與CPPA談判，可確保集團綠電供應無虞。此外台灣智慧電能未來分包的綠電價格，也會加上分銷成本，經濟部藉由穩定綠電價格，讓中小企業買得起，也不會發生外界擔心的「高買低賣」情形。

據規劃，泛官股售電公司擬規劃採取「預先登記制」，將先洽有綠電需求的企業登記需求量，再向風場開發商承購，避免承購過多綠電，初期不會購買太多。