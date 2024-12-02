中鋼成立「台灣智慧電能」 泛官股售電公司 四家想入股

經濟日報／ 記者江睿智翁至威／台北報導
經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，擬先邀請民間公司加入，市場傳出聯電、日月光、東和鋼鐵、美商美光等都表達參與興趣。（聯合報系資料照）
經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，擬先邀請民間公司加入，市場傳出聯電、日月光、東和鋼鐵、美商美光等都表達參與興趣。（聯合報系資料照）

經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，據了解，其股東組成將策略調整，擬先邀請民間公司加入，先建立商業模式後再邀請泛官股公司加入。市場傳出，包括有綠電需求的聯電（2303）、日月光（3711）、東和鋼鐵（2006）、美商美光等，都表達參與興趣。

「泛官股事業售電平台」有「綠電好市多」之稱，經濟部希望由該平台統購分銷，購買3-1及3-2期風場一定比率後，再以少量、短年期方式賣出，提供產業購買彈性。一方面，中小型企業也可買到綠電，二方面由中鋼等信評良好企業出面購電，有助開發商取得融資，加速離岸風場開發。

目前，中鋼（2002）已成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，登記資本額25億元，實收資本額1,000萬元。另據了解，台灣智慧電能也已開始與離岸風電3-1期業者洽談購售電契約（CPPA）。

經濟部泛官股售電平台規劃 圖／經濟日報提供
經濟部泛官股售電平台規劃 圖／經濟日報提供

依經濟部規劃，泛官股售電平台希望有八至十個股東參與，正在招兵買馬。據悉，半導體、石化、鋼鐵等企業有高度興趣參與投資，中鋼預計年底前將準備好MOU，有興趣的民間公司則須陸續各自通過董事會同意。

原本依規畫，中鋼成立台灣智慧電能後，擬先邀請中華電信、高鐵、中油等有綠電需求的泛官股入股，但因朝野立委有意見，經濟部擬調整策略，預計明年初先邀民間企業入股，先建立成功商業模式後，泛官股再加入，最後才是國發基金及耀華玻璃加入。

市場盛傳，聯電、日月光、東和鋼鐵，甚至美商美光等，有興趣加入台灣智慧電能。不過對此，經濟部相關人士不願進一步說明。

據悉，會想加入台灣智慧電能公司的民間企業，主要是本身也有相當綠電需求，成為股東後有優先承購權利，亦可參與CPPA談判，可確保集團綠電供應無虞。此外台灣智慧電能未來分包的綠電價格，也會加上分銷成本，經濟部藉由穩定綠電價格，讓中小企業買得起，也不會發生外界擔心的「高買低賣」情形。

據規劃，泛官股售電公司擬規劃採取「預先登記制」，將先洽有綠電需求的企業登記需求量，再向風場開發商承購，避免承購過多綠電，初期不會購買太多。

東和鋼鐵 經濟部 綠電

延伸閱讀

南市智慧路邊停車「超聰明」會通報列管車、充綠電成金擘王

曾文水庫設浮力式光電板 經濟部：需再詳細評估

嘉義大埔曾文水庫擬設浮力式光電板 經濟部函文回覆了

工會號召百車圍中鋼總部抗議 中鋼運通：遺憾難接受

相關新聞

中鋼成立「台灣智慧電能」 泛官股售電公司 四家想入股

經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，據了解，其股東組成將策略調整，擬先邀請民間公司加入，先建立商業模式後再邀請...

能源論壇明登場／永豐餘董座葉惠青：五路減碳 爭取優惠費率

永豐餘董事長葉惠青表示，減碳計畫必須符合氣候法及主管機關要求，特別是以2021年為基準年，並在2030年前達到42%的減...

泛官股售電公司掌握綠電需求 不會「高買低賣」

經濟部推動泛官股售電平台，引發在野立委質疑綠電「高買低賣」、成為第二個台電或錢坑。經濟部強調，泛官股公司是先評估出綠電需...

核三廠2號機完成大修 核安會：通過審查才會同意起動

核三廠2號機10月下旬起進行機組大修作業，核安會表示，已在今天上午收到台電提出核三廠2號機第28次大修後再起動臨界申請，...

快去加油 中油：明起汽、柴油各調漲0.1、0.2元

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、9...

川普舞關稅大刀，重點不在貿易戰？謝金河：下個4年「這議題」是焦點 楊金龍必須加倍努力

川普關稅大刀的虛與實 川普針對毒品氾濫，芬太尼非法走私，對美國造成的傷害太大，對墨西哥、加拿大、中國放話，要求他們要杜絕毒品走私，非法販賣，否則將對墨西哥、加拿大開徵25%，中國10%的關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。